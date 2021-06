La provincia habilitará a las cooperativas de trabajo a participar en la obra pública

Los ministros de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, y de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, encabezaron una videoconferencia donde presentaron el "Registro de Cooperativas de Trabajo", nueva herramienta provincial habilitada en la Dirección del Registro de Licitadores de Obras Públicas, a partir de la cual las cooperativas podrán participar en trabajos de reparación, ampliación, remodelación o refuncionalización de edificios públicos.

Al inicio, la ministra Frana manifestó: "Desde el Gobierno provincial constantemente buscamos generar las herramientas necesarias de inclusión para que las cooperativas puedan participar en la obra pública. Desde hace tiempo visualizamos que muchos hombres y mujeres se agruparon en cooperativas para poder acceder a fuentes de trabajos, y conociendo esta realidad, trabajamos junto al ministerio de Producción, con el área de Cooperativas, a fin de generar un esquema legal para que las cooperativas puedan participar en convocatorias a determinadas obras públicas".

Y añadió: "A partir de allí, creamos un registro con la documentación para que las cooperativas puedan inscribirse y contactarse para resolver consultas, y está a disposición en la web oficial del gobierno provincial en el apartado del Registro de Licitadores".

Más adelante, Frana destacó la importancia del programa: "Este programa tiene puesta la mirada en las economías solidarias, potenciando las fuentes de trabajo, capacitando en modo inclusivo. La gestión del gobernador Omar Perotti nos impulsa para encontrar distintos caminos, para que hombres y mujeres puedan acceder al mundo del trabajo. Por eso, en estos momentos tan complejos, esta herramienta es ideal para traer aquellos objetivos de igualdad, inclusión, y cooperativismo", cerró la ministra.

Por su parte, el ministro Costamagna señaló: "Las cooperativas significan arraigo, empleo y territorio. No conozco una localidad en nuestra provincia que no tenga una cooperativa, sea para servicios públicos o para el sector agropecuario, fundamentalmente, en las pequeñas localidades; tanto para la venta de insumos como para la organización de los productores en los esquemas comerciales. El cooperativismo es parte de nuestra historia, una cuestión emblemática y sensible a todos los santafesinos, porque la historia de la provincia en gran parte tiene que ver con el movimiento cooperativo".

"Lo que estamos presentando hoy tiene que ver con las cooperativas de trabajo, con la organización de los santafesinos en un esquema de trabajo que ha dado resultados. Tenemos expectativas y el gran desafío de poder concretar esto en el ámbito de la obra pública”, finalizó Costamagna.