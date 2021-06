Cora, la hija de Reutemann, quiere ser diputada nacional

Cora Reutemann se reunió con Amalia Granata y con dirigentes políticos de varios sectores que la quieren sumar, aunque ella se siente cercana al “Peronismo Federal”, espacio de su padre en el Senado nacional.

Cora Reutemann es fotógrafa, viajó siempre por el mundo hasta que se estableció en Argentina junto a su pareja, Fernando Diez, hijo mayor de la modelo Evelyn Scheild. Tienen un hijo llamado Santiago Bautista.

Cora había estado casada con un italiano llamado Patrizio Di Guevara Fabbri, pero la relación no prosperó. A la boda, realizada en Cap Ferrat, asistieron tanto su mamá Mimicha como el exgobernador Carlos Alberto Reutemann, quienes posaron juntos a pesar de sus diferencias.

Instalada en la capital santafesina, esperando la recuperacón de su papá, Cora aprovecha para mantener diferentes encuentros y hablar de una pasión que descubrió en los últimos años: quiere meterse de lleno en la política y está dispuesta a ser candidata representando a Santa Fe, su lugar de nacimiento.

Reunión con Granata

Una de las primeras reuniones la mantuvo en Buenos Aires con Amalia Granata, que la felicitó por su deseo de participar y animarse a dejar el bajo perfil que ha mantenido hasta ahora.

La diputada provincial rosarina la incentivó a acompañarla en una lista con Granata como senadora y Cora Reutemann como diputada nacional dentro de la interna de Cambiemos. Se prometieron encontrarse la semana pasada en la ciudad de Santa Fe, pero no se concretó porque Granata debió regresar anticipadamente a su casa en el country de Pilar.

Angelini también

El actual diputado nacional Federico Angelini es otro de los que había pensado en la hija del excorredor, pero ya se enteró de la negativa y el enojo que tiene Cora con el PRO y Mauricio Macri porque desampararon a su padre, lo ningunearon y nunca le dieron participación luego que Reutemann se jugara por el proyecto.

Peronismo Federal

A sus amigos y familiares más cercanos, Cora no se cansa de manifestarles que no quiere saber nada con Cambiemos e incluso en las últimas horas posteó en su cuenta de Twiter una foto de un pasacalle que dice “¡Fuerza Reutemann!” y al lado “Peronismo Federal”.

Cuando el actual senador santafesino estuvo internado en el Sanatorio Parque de la ciudad de Rosario, apareció otro pasacalle que decía: “Aguante Lole - Abrazo grande”, con la firma del dirigente bonarense Joaquín de la Torre y el diputado provincial Nicolás Mayoraz, integrantes del espacio Peronismo Republicano liderada por Miguel Ángel Pichetto.

El rosarino Nicolás Mayoraz proviene del peronismo ortodoxo y no desea particpar de la interna de Cambiemos en 2021, pero si analiza presentarse como candidato a senador nacional con su partido propio y la figura de Cora Reutemann sería el broche para posicionarse políticamente.

¿El Lole sabe?

El actual senador nacional por Santa Fe se encuentra en este momento internado en terapia intensiva en el Sanatorio Santa Fe en estado reservado. Sus allegados más cercanos aseguran que la decisión personal de Cora podría afectarlo aún más por los celos en los manejos políticos que el exgobernador tuvo en toda su vida cuando su apellido está en juego.

La aparición pública

La hija mayor del senador Reutemann se hizo conocida en las últimas semanas cuando acusó públicamente a la actual esposa de su padre, Verónica Ghío, de no brindarle noticias sobre su estado por teléfono ni atender los llamados a la puerta de la casa y amenazó con iniciarle acciones penales.

Cora Reutemann, en su cuenta de Twitter lamentó tener que hacer una publicación debido a que no tiene noticias de su padre “desde que salió del sanatorio”, el 21 de mayo pasado.

“Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del sanatorio, no responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghío nos bloqueó a mi hermana y a mí”, escribió Cora en la red social.

Después, señaló que “siempre” trató con respeto a la actual esposa de su padre y que se llevaban “relativamente bien”, pero luego sostuvo que “es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud”. “La primera la dejé pasar, pero esta vez es demasiado abusivo. Aún sin noticias”.