Las vacunas contra el coronavirus no afectan la fertilidad masculina

Desde el avance de la pandemia por coronavirus, mucho se ha hablado sobre cómo el SARS-COV-2 puede afectar a los espermatozoides. En un estudio científico publicado en enero de este año, especialistas sostuvieron que el virus puede, en algunos casos, “ser dañino para el tracto reproductivo masculino”.

Tal estudio había hallado que los hombres con coronavirus mostraban un “aumento significativo en la inflamación y el estrés oxidativo de los espermatozoides” de los pacientes más graves. El virus, en aquellos casos analizados, también había impactado de manera negativa en la concentración, la movilidad y la forma de los espermatozoides.

Allan Pacey, profesor de Andrología en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, le había explicado a la CNN que el coronavirus puede impactar en el sistema reproductivo masculino, porque “los receptores ACE2 (los mismos que utiliza el virus para acceder a los tejidos del pulmón), también se encuentran en los testículos”.

Sin embargo, aclaró que hay medicamentos que se usan para tratar la fiebre, el coronavirus y la obesidad que también puede impactar en la calidad de los espermatozoides y su conteo.

Las vacunas, ¿afectan la fertilidad masculina?

La buena noticia es que no. A pesar de que el SARS-CoV-2 sí puede hacerlo en los casos de hombres con cuadros graves de la enfermedad, las inoculaciones -por lo menos con la Pfizer y Moderna- no repercuten en la fertilidad masculina. Así lo aseguró un estudio científico publicado en la revista JAMA, que confirmó que las vacunas no alteran el conteo de espermatozoides ni su calidad en jóvenes saludables. Además, entre otras cosas, señaló que el COVID-19 no se transmite por vía sexual.

Por su parte, David Cohen, codirector médico del Instituto de Reproducción Humana en Chicago (que no participó de la investigación), le confesó a CNN que la evidencia del estudio científico es muy “alentadora y tranquilizadora: “Ahora, sabemos con certeza que el riesgo de que la inmunización comprometa el conteo de espermatozoides es extremadamente bajo”.

