Resultados del fútbol de Uruguay

Nacional, de Montevideo, con el delantero argentino Gonzalo Bergessio, en su formación, le ganó el clásico uruguayo a Peñarol, por 2-0, en condición de local, y es el líder del torneo Apertura, en uno de los partidos que le dieron continuidad a la novena fecha del certamen.

Leer también: Colorado y Seattle Sounders empataron en la MLS con presencia santafesina

El delantero uruguayo Brian Ocampo anotó a los 26 minutos de la segunda etapa y Camilo Cándido a los 39 del mismo período, para festejar la sexta victoria del equipo montevideano en el actual certamen.

Ex River

El mediocampista Andrés D'Alessandro (ex River Plate e Internacional de Porto Alegre, Brasil), ingresó en la segunda etapa, y en el equipo visitante fueron suplentes Damián Musto (ex Rosario Central) y Ariel Nahuelpan (ex Nueva Chicago y Tijuana, de México).

Con el resultado, Nacional marcha en el primer lugar del torneo de primera división del fútbol uruguayo, con 20 puntos, y Peñarol sigue sexto con 14 unidades.

Los argentinos Tomás Andrade (ex River Plate), que abrió el marcador para la visita de tiro penal a los 15 minutos de la primera etapa, y Pablo Mouche (ex Boca Juniors y San Lorenzo), también desde los 12 pasos a los 45 del mismo período, comvirtieron los dos primeros tantos de Nacional, y Marcos Camarda completó el marcador a los 11 minutos de la segunda etapa.

El delantero uruguayo Lucas Fernández descontó para Deportivo Maldonado a los 33 minutos del complemento.

Integraron el equipo inicial de Deportivo Maldonado, Tomás Conechny (ex San Lorenzo), Washington Lafuente, el arquero Danilo Lerda (ex Talleres, de Córdoba) y Hernán Toledo (ex Vélez Sarsfield).

Hoy el certamen continuará con los partidos entre Progreso-Plaza Colonia (a las15) y Cerrito-Rentistas (17:15).

El martes 6 de julio la novena fecha cerrará con el encuentro que jugarán, desde las 15, Liverpool y Montevideo Wanderers.

Posiciones

Nacional, 20 puntos; River Plate (U) y Plaza Colonia, 17; Liverpool (U), 16; City Torque, 15; Peñarol y Wanderers (U), 14; Deportivo Maldonado, 12; Cerrito y Cerro Largo, 11; Fénix (U) y Sud América, 10; Rentistas, 8; Progreso, 7; Boston River, 4 y Villa Española, 3.