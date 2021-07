Le allanaron la casa y asegura que su ex yerno "es un delincuente"

Este lunes, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó 4 allanamientos en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa por "estafas".

Uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda de Pasaje Iriarte 4100. Allí, la dueña del inmueble reconoció que se madrugó sorpresivamente con el accionar policial y acusó por la investigación a su yerno, a quien catalogó cómo un "delincuente".

"Yo no tengo que dar explicaciones, mis vecino me conocen. Trabaje en servicio doméstico y ahora tengo un pequeño kiosco. Estuve un tiempo fuera de Santa Fe y hoy me madrugué con la policía que tocaba el timbre y empezó a patear puertas", relató la mujer en diálogo con Cadena OH.

Y agregó, con severa congoja: "Soy una mujer de trabajo, esto es lo peor que podría haberme pasado en la vida. De esto vivimos, mis hijos nos están ayudando".

"Yo nunca quise a esta persona, es mi ex yerno. Nunca lo quise, siempre sospeché que no andaba en nada bueno. En algunos momento aparecía con muchísima plata. Ojalá que lo encuentren a este delincuente", culminó la mujer.

