Un estudio afirmó que el humano podría vivir hasta 150 años

Un reciente estudio basado en marcadores sanguíneos determinó que el humano podría vivir 150 años. Hasta ahora, la persona más longeva del mundo vivió 122 años. Sin embargo, el avance en la tecnología y en la medicina ha ido prolongando la esperanza de vida del hombre.

Este estudio fue hecho por colaboradores de los Estados Unidos, Rusia y Singapur y consistió en lo siguiente: fueron analizadas las muestras de sangre de 70.000 participantes que tuvieran hasta 85 años. De la evidencia se calculó la cantidad de glóbulos blancos y rojos que había y a través de ellos se obtuvo un dato que llamaron DOSI o “indicador dinámico del estado de los organismos”.

La cantidad de glóbulos blancos puede determinar si un paciente tiene una enfermedad en su cuerpo y la cantidad de glóbulos rojos puede indicar alguna anomalía cardíaca, un deterioro cognitivo o un accidente cardiovascular. El valor de DOSI puede, entonces, predecir las dificultades o enfermedades que puede tener una persona.

A partir de esta ecuación o pronóstico también se pudo calcular la capacidad de una persona para recuperarse de estas vicisitudes. En todos los casos, se volvía imposible recuperarse a los 150 años. Este valor estableció una novedosa esperanza de vida para el humano.

Sin embargo, este estudio no contempló avances en la tecnología que podrían ocurrir. Es decir, este estudio seguramente sea más preciso para gente de una edad avanzada que tal vez no pueda acceder a determinados avances de la medicina. Pero seguramente, no obtendrá el mismo resultado en personas jóvenes que tienen la vida por delante y que podrían acceder, eventualmente, a nuevos recursos.

