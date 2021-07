Tras varias balaceras, una familia dejó su departamento por miedo a la muerte

En los monoblocks de Monte Flores al 7100, en barrio Francetti, los delincuentes ganaron otra vez. Una familia con sus hijos de 11, 9 y 5 años se fueron del barrio por temor a ser asesinados. Entre el sábado y el lunes a la tarde su departamento, ubicado en el primer piso del consorcio 2, escalera 5, fue atacado con 18 balazos calibre 9 milímetros en dos oportunidades.

“Tengo que agradecer que no me mataron a ninguno de mis hijos. Ellos veían una sombra frente a la puerta y abrían el postigo. ¿Y si me mataban a uno de los chicos? Me moría con ellos”, explicó Angela, de 30 años, la mujer que el sábado armó un par de bolsos y se fue de los monoblocks.

Hace tres semanas, el jueves 17 de junio, Rubén Ramón Rendil, de 54 años, fue ejecutado a balazos en el pasillo donde vivía en Monte Flores al 7100, entre Guatemala y México, zona oeste. Rendil recibió varios impactos de calibre 9 milímetros y en la escena se hallaron ocho vainas servidas y dos impactos en un Peugeot 306 estacionado. Los agresores eran dos sicarios que llegaron en una moto.

La víctima vivía con su pareja y sus hijos en una casa que tiene un portón que da a un patio interno. El 15 de abril pasado, en un hecho de similares características, dos hombres en moto estacionaron frente Rendil cuando estaba en la puerta de su casa con una criatura en brazos y el acompañante comenzó a dispararle. Las balas lo alcanzaron en el cuello, la espalda, un brazo y el glúteo. Fue atendido en el Hospital de Emergencias y pudo sortear la muerte.

Rendil era tío de la pareja de Angela, hermano de la madre del hombre. “Nosotros no tenemos nada que ver con el hombre que mataron enfrente. Yo no me meto en la vida de nadie. Vivo, vivía en mi casa. A mi no me importa que es lo que hacían ellos. Lo que sí se es que esto tiene que estar relacionado con eso. Primero mataron al hombre y ahora atacaron la casa de la hermana. Porque esta casa es de mi suegra y de mi marido”, indicó conmocionada Angela.

Aquel ataque se contextualizó en una disputa territorial en una zona en la que la venta de droga estaría bajo el mando de Ariel Maximiliano "Chanchón" Cantero y Alexis Claudio "Tartita" Schneider, ambos hijos de Ariel Máximo "El Viejo" Cantero. En barrio Francetti nadie se anima siquiera a mencionar el apellido Cantero.

Olor a pólvora

El ataque sobre esta familia tuvo dos secuencias. Una, la más traumática y la que originó que la mujer armara el bolso y se llevara a sus hijos de los monoblocks, ocurrió el sábado. Al menos un tiratiros subió hasta el primer piso del monoblock donde vivia la mujer con sus hijos y dejó pegada en la pared una nota que rezaba “en 24 horas me dejan la casa o ya saben. La mafia!!” y acto seguido comenzó a disparar contra la puerta de chapa de ingreso al departamento: fueron al menos 9 balazos. Del otro lado tres nenes de 11, 9 y 5 años miraban televisión. “Este mueble se comió todos los impactos y fue lo que salvó a mis hijos, que se tiraron al piso. Por eso no me los mataron”, contó la mujer.

El otro hecho, con una mecánica similar, ocurrió este lunes pasadas las 19. Otros nueve balazos dieron contra la fachada del departamento. Para ese momento Ángela y su familia ya no estaban en la casa. Detrás de la puerta habían colocado una heladera para que absorbiera el plomo intimidante. “Nosotros ya no estamos acá. Me avisaron los vecinos por el grupo de WhatsApp del Fonavi”, contó la mujer.