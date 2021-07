¿A qué se dedicará Sebastián Estevanez?

Desde Miami y a la espera de su cuarto hijo con Ivana Saccani, Sebastián Estevanez habló a fondo sobre su decisión de alejarse de la actuación. Reflexivo, explicó qué lo motivó a dejar de actuar y a incursionar en otro rubro.

"Siento que estoy en otro momento de mi vida, ya no me veo trabajando en una telenovela que tiene una gran demanda horaria. Después de trabajar 25 años en esto quiero estar más tiempo con mis hijos. Fui feliz, la pasé bárbaro pero me parece que ya no es momento de estar tanto tiempo afuera... Ya estoy grande”, afirmó en diálogo con ¡Hola! Argentina.

Entonces, contó a qué se dedicará tras más de dos décadas viviendo de la actuación. "Voy a estar en casa con mi familia y dedicarme a cumplir un sueño que vengo trabajando desde hace un tiempo... Tiene que ver con la construcción. Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas, ayudar a un amigo a construir su casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado”, contó.

Y se mostró súper motivado por esta nueva etapa. "Me encanta el proceso: imaginarme el interiorismo, la iluminación, las terminaciones, si el piso va a ser de piedra o de madera. Con Ivana estamos todo el día mirando y aprendiendo, a ella también le copa por lo que formamos un equipo. A veces dibujamos los planos, pero como no somos arquitectos nos juntamos con alguno y trabajamos juntos”, agregó.

Fuente: Ciudad Magazine