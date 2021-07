Unión enfrentará a Estudiantes de Tucumán en los playoffs

Las incógnitas sobre los últimos boletos a los playoffs ya se resolvió y en las últimas horas sellaron su pasaje Racing de Chivilcoy y Deportivo Norte, con dos definiciones dramáticas y con la coincidencia de un sprint final furioso para atrapar esa anhelada plaza a las postemporada.

Con los ocho participantes confirmados, en cada conferencia, se cuajaron las fichas para la construcción de los cruces de Cuartos de Final, que se activarán este fin de semana. Los primeros cuatro cruces de la Conferencia Norte comenzarán este sábado, en el Ángel Sandrín; mientras que en la Sur, la emoción de esta primera fase eliminatoria arrancará el domingo, en el Ángel Cayetano Arias.

La temporada de la Liga Argentina aterrizó en el periodo más apasionante, ese tramo de pura adrenalina en la que los participantes exprimirán sus recursos para mantenerse en el sendero que desembocará en el soñado objetivo de luchar por el ascenso a la élite.

SEDE CÓRDOBA

Sábado 10/7

11:00 - Echagüe vs. Salta Basket

14:00 - Villa San Martín vs. Deportivo Norte

16:30 - Unión (SF) vs. Estudiantes (T)

19:00 - Ameghino vs. Barrio Parque

Domingo 11/7

11:30 - Salta Basket vs. Echagüe

14:30 - Deportivo Norte vs. Villa San Martín

17:00 - Estudiantes (T) vs. Unión (SF)

19:30 - Barrio Parque vs. Ameghino

Martes 12/7

11:30 - Echagüe vs. Salta Basket

14:30 - Villa San Martín vs. Deportivo Norte

17:00 - Unión (SF) vs. Estudiantes (T)

19:30 - Ameghino vs. Barrio Parque

SEDE VIEDMA

Domingo 11/7

11:00 - Quilmes vs. Lanús

14:30 - Estudiantes (C) vs. Atenas

17:00 - Villa Mitre vs. Ciclista

19:30 - Deportivo Viedma vs. Racing

Lunes 12/7

11:00 - Lanús vs. Quilmes

14:30 - Atenas vs. Estudiantes (C)

17:00 - Ciclista vs. Villa Mitre

19:30 - Racing vs. Deportivo Viedma

Miércoles 14/7

11:00 - Quilmes vs. Lanús

14:30 - Estudiantes (C) vs. Atenas

17:00 - Villa Mitre vs. Ciclista

19:30 - Deportivo Viedma vs. Racing

Claro que los cotejos diagramados para la tercera jornada de los Cuartos de Final se desarrollarán en caso de ser necesarios y siempre y cuando la serie no se defina con anterioridad.