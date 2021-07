Milton Caraglio y su regreso a Central

El próximo domingo, si no hay contratiempos, Milton Caraglio emprenderá su viaje hacia Argentina para unirse a Rosario Central, produciéndose el retorno tras once años y luego de su paso por Atlas de México. “Más allá de lo económico, que es algo importante, en este momento de mi carrera tenía muchas ganas de volver. En enero no se dio por mi salida de Cruz Azul. Fueron fundamentales las ganas de volver a la ciudad, al club y estar con mis compañeros para conseguir cosas lindas", aseguró.

Leer también: Victoria y derrota de Central en los amistosos

El Tanque confesó en el programa Zapping Sport por Radio Dos de Rosario, que mantuvo charlas con Cristian González y con el capitán Emiliano Vecchio desde hace un buen tiempo, y que terminaron teniendo su influencia en la llegada. “Yo le dije a Vecchio que Ruben se va a cansar de hacer goles conmigo. Mis goles van a venir, pero que esté Marco me da mucha satisfacción porque es un referente importantísimo. No tenemos tanta diferencia de edad, pero lo tengo como uno de los grandes referentes de Central. Yo no voy a comerme ningún papel de protagonista. Voy para ayudar al equipo”, manifestó.

Consultado sobre la relación de amistad con Emiliano Vecchio y la particular insistencia de los últimos días del capitán para que solucione su salida de los rojinegros de Guadalajara, el atacante confesó: "A Emiliano no lo aguanto más, creo que lo voy a bloquear del Whatsapp, ja. Hace más de un año y medio que me viene insistiendo. Hace más de un año y medio que me viene insistiendo. Desde antes de que él vuelva. Que esté él, Kily, Fatu, Marco, es una motivación impresionante y han tenido influencia en la decisión". Y reiteró: "Estoy muy ansioso, muy contento, mi familia lo está, esperemos pronto estar allá".

Con info de TyC Sports