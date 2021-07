Creadora local de la caña con ruda denunció una estafa por parte de sus socios

Comienza julio y mucha gente se prepara para recibir el Día de la Pachamama y tomar caña con ruda. Una histórica productora santafesina de la bebida, Georgina García Kieffer, comentó para Cadena OH! su trayectoria y los problemas que tuvo con su marca.

"Esto lleva más de 20 años, aunque hoy parezca mentira, casi rozando los 30. Uno no quiere o no le parece que pasó tanto", dijo riendo García Kieffer. "Todo inicia cuando empiezo a recorrer países latinoamericanos y me entero de la existencia de este brebaje que era similar a algo que se tomaba acá en el norte", comentó.

"Entonces, estábamos con toda la puesta en valor de las fiestas populares de la provincia y el turismo rural, entre otros temas. Empecé por probarla, poniendo algunas fechas claves. Y bueno, un abordaje entre cocinero e investigador, las dos cosas, para ir probando cómo era esto de distintas botellas", señaló.

El proceso se potenció a partir de la intervención de otras personas. "Me hice la valiente y empecé a invitar amigos y vecinos". En ese entonces Georgina realizaba botellas de caña común y de grapa, "porque los uruguayos me habían contado que ellos lo hacían con grapa. Después corroboré que los italianos también la hacían con grapa".

"Así empecé, por hacerla, probar, ver no se moría nadie", volvió a reír la entrevistada. "Ahí se me ocurrió que no había que rescatar sólo la bebida, me parecía muy cabalero. Por eso pensé en unirlo con lo que correspondía, que era con la fiesta de la Pachamama, que estaba muy diseminada por América Latina. Y empiezo a buscar las imágenes y a estudiar, por qué esas imágenes de lo femenino y lo masculino, por qué en invierno... Bueno, muchas cosas. Cuando me di cuenta tenía la bibliografía, tenía la charla y la bebida. Al principio me costó comentarios negativos.. Me decían, "eso es del norte". Y esto vino bien, porque lo fui urbanizando un poco, no te digo sacándoles sus valores", explicó.

Para la productora, hubo un primer objetivo que fue vincular el tomar la caña y el homenaje a la Pachamama. El segundo fue didáctico, sobre qué podía empezar aprendiendo y saber.

La caña con ruda propia

Georgina comentó que sufrió una estafa por parte de sus socios. "Mi público tiene que saberlo". En una primera etapa, trabajó en su casa sola, pero llegó un momento que necesitó, por razones de espacio y seguridad, un negocio. Entonces, un amigo músico le ofreció la idea de vincularse con un negocio que se relacionaba con cosas regionales.

"Entonces llegué a un acuerdo y vino una primera etapa muy linda, podíamos dar charla y recomendar las ceremonias. Estuvimos como diez años... En un momento dado no pude más económicamente sobrellevar la situación y plantee una posible sociedad, me parecía que era justo. Y ahí me encontré con una negativa pero me presentaron un laboratorio", detalló. "En el laboratorio trabajamos bien, porque tenía el espacio, práctica de seguridad y logística de transporte, también acceso a otros precios".

La producción de la entrevistada no tiene marca ni registro, "es la caña con ruda. Yo misma tomé la decisión de irme, porque se estaba industrializando el trabajo y sacándole los contenidos históricos y tradicionales. No es la caña con ruda mía".

Según Georgina, se dieron situaciones de "estafas en la credibilidad popular. Porque si yo voy y encuentro una botella con la misma etiqueta y los dos sabores que son genuinamente míos, pero no lo son... En el 2021 no envasé con este grupo caña. En ningún otro lugar vas a encontrar la caña dulce excepto en mi producción".

"No hay forma que se arregle este tema. Las pocas botellas que quedan las tengo yo", dijo por último en forma tajante.

