Darío Cvitanich: "No necesito ver la foto de Messi levantando la Copa para agradecerle todo lo que hizo por la Selección"

El delantero experimentado de Racing pasó por el Fútbol Continental y se refirió a lo que será la serie de 8vos de final ante Sao Paulo y su visión de la Selección Argentina en la antesala de la final de la Copa América.

"Ceno a las 19.30 y a las 21 ya estoy en la cama. Aprendí que con el estómago vacío descanso mejor".

"Estoy ilusionado y contento, me pone muy felíz después del recambio el equipo que se armó en esta Selección @Argentina".

"Todos los que pisamos una cancha de futbol, sabemos que lo que hace Messi adentro de la cancha es casi imposible, por eso la admiración".

"Siempre tuve una gran admiración por Messi. Los que pisamos una cancha sabemos las cosas que hizo/hace, y lo difícil que es. Mi admiración fue desde el día 1 que lo vi. Lamentablemente le cargamos el peso de toda la historia".

"Messi lidera el grupo por juego y personalidad, pero a él lo ha alivianado tener jugadores jóvenes, que corren y hacen un trabajo increíble. Ya no tiene esa explosión que tenía, ya no arranca de tan atrás y eso hizo un Messi más completo en la Selección".

"Me parece que a Messi lo ha alivianado tener al lado jugadores jóvenes que corren y se sacrifican".

"De por sí, la caminata hasta el penal es complicada y si encima entrás en una guerra fría con el arquero, por momentos te genera una duda. Miente el que dice que está tranquilo alguien que va a patear un penal, estás con esa adrenalina".

"Lo veo dentro del folklore lo que hizo Dibu Martínez. Como argentino lo festejé".

"No necesito ver la foto de Messi levantando la Copa para agradecerle todo lo que hizo por la Selección, es más un deseo que se le dé y porque le viene bien a esta generación de chicos".

"No me creo que tenemos las de perder con #Brasil. No veo una gran diferencia contra ellos en condiciones normales".

"Me da mucha felicidad la vuelta de Licha, nos da un plus por su personalidad, más allá de su jerarquía".

"Me gusta que #Racing juegue finales todos los años. Sabemos que tenemos que mejorar mucho en el juego"

"Me da mucha felicidad la vuelta de Licha al equipo, es muy importante, sobretodo a la hora de liderar el grupo".

"Hemos respetado de sobremanera a muchos rivales. Creo que nos faltó confianza para ir a buscar determinados partidos".

"Me parece que muchas veces no nos hemos tenido tanta fe para ir a buscar los partidos. Hemos respetado de sobremanera a muchos rivales ya sean grandes o chicos".

"Lisandro tuvo sus dudas, por suerte pudimos convencerlo. No fue lindo el motivo por el cual regresó. Se lo dije como amigo, 'no vengas como un salvador'. Ojalá pueda disfrutar lo que le toque".

"Tenemos que saber que la serie es de 180 minutos, y aprender de las Copas anteriores. No nos podemos quejar del calendario".

"A nosotros nos tocó una final, hacer una pretemporada de 7 días, recién jugamos nuestro segundo amistoso ayer, #SaoPaulo tiene una leve ventaja, pero no va a ser ninguna excusa, hace tiempo que #Racing viene jugando la Copa, sabemos que hay que hacer".

"Nunca entendí por qué no se cambió el formato de torneo a cómo se hace en todos lados, con ascensos y descensos. Mucho acá se hace así, y después se deshace, todo atado con alambre".

"Es difícil jugar todos los clásicos de visitante, pero no lo podemos usar de excusa. Trataremos de ir partido a partido".

"Somos culturalmente autodestructivos, no podemos tener algo bien que ya le buscamos el defecto. El fútbol es un reflejo de lo que somos como sociedad. En vez de apoyar y saber que jugamos un deportes, nos acordamos que perdimos tres finales".