Eduardo Duhalde: "A este gobierno le falta el ADN productivo"

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a cargar las tintas por una posición del gobierno nacional. En esta oportunidad, cuestionó la conflictiva relación que mantiene con el campo.

"El tema este del campo, otra vez, no lo entiendo a este gobierno. El campo es la base de la Argentina, hay que respetarlo, hay que ayudarlo. Necesitamos que se apoyen las actividades productivas", señaló.

Leer también: Duhalde y Reutemann, una relación formada en el corazón de la política justicialista

"En Argentina, a los dirigentes de mi partido que fueron presidentes, le falta el ADN productivo. Se quedaron con el peronismo de la marchita y eso no sirve. Ese no fue Perón. Él le habló a los trabajadores, fue un gran hombre del trabajo. Cuando a veces me preguntan los jóvenes 'qué hizo Perón en el ámbito del trabajo' y les respondo "Qué no hizo"", enfatizó.

Según el entrevistado, Perón atendió la industria liviana, la pesada, aplicó los planes quinquenales, consideró los aviones, la energía atómica, "Perón era un fanático de la productividad. El Justicialismo es la doctrina social de la Iglesia y la productividad, la Argentina no aprovecha la potencialidad extraordinaria que tiene".

Leer también: El campo prepara una marcha multitudinaria para el viernes

Para Duhalde, la situación de 2001 no fue tan grave. "Cuando renunció De La Rúa, yo leía los diarios y escuchaba comentarios y no lo podía creer. No debíamos nada, sólo el 48 por ciento del PBI. Decía, están haciendo un maremoto en una palangana, el problema de Argentina no es lo que debemos, es que no producimos".

"Ahora hacemos un maremoto en una pelopincho, se debe el 89 por ciento del PBI. Otros países deben más pero producen. El tema de nosotros es que no producimos lo que tenemos que producir", dijo por último.

Escuchar también audio completo: