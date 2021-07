Prevén que los fondos de Nación para pagar los sueldos de choferes "tardarán tiempo en llegar"

Desde las 13 horas del viernes, los colectivos urbanos e interurbanos de la ciudad de Santa Fe interrumpieron su servicio por reclamos salariales. A través de un breve comunicado, la seccional santafesina de la Unión Tranviario Automotor (UTA) informó que la medida tuvo como origen la "falta de pago de haberes a los trabajadores".

El paro comenzó unos días después que Nación anunciara la entrega de unos ocho millones de pesos en materia de subsidios para el transporte público de la capital provincial. Sin embargo, luego de dos días de medidas de fuerza, desde el gremio indicaron que los fondos nunca arribaron.

Según expresaron desde el sector de colectiveros, lo firmado finalmente no se cumplió, por lo que las empresas quedaron sin recursos para abonar el sueldo de sus empleados. Asimismo, revelaron que no solo el envío de los fondos aún no fue realizado, sino que tampoco, se habría firmado el acuerdo anunciado por el Gobierno nacional.

“No se ha cobrado la totalidad del sueldo, no se habla de aguinaldo, no sabemos fechas. Sumas pactadas que no se han cobrado, que han tenido vencimiento el 15 de junio. Decidimos parar, para tener un tipo de respuesta. Detrás de cada trabajador hay familias”, explicaron desde UTA.

En contrapartida, los empresarios vinculados al sector reconocieron que, "hasta que no vengan fondos de algún lado, no hay posibilidad de pago alguna". Lejos de ser optimistas con respecto a la posibilidad de que el conflicto se resuelva y que el paro se levante, desde las empresas concesionarias a cargo del servicio indicaron que la situación "podría ir para largo".