Trabajo interprovincial y compra de nuevas tecnologías en la agenda de la AIC

En un contexto de aumento de la criminalidad y la miseria, y sin poder brindar gran cantidad de detalles para preservar los proceso que tienen abiertos, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Carlos Zoratti, comentó cuáles son las tareas y cómo funciona el organismo.

"Tengo a mi cargo en toda la provincia 1950 efectivos, en seis direcciones: Trata de Personas, Criminalística, la Operativa, en la que está la sección Homicidios, Complejos o Inteligencia y Narco criminalidad", comentó. La AIC investiga los delitos complejos y una vez que el delito se cometió, no funciona como policía de prevención. Actúan sólo a partir de la designación de fiscales.

Su accionar depende del delito que les toque investigar. "En cada área tenemos gente especializada en sub áreas, inteligencia, entrevistas, trabajo de calle, investigaciones, informática, entre otras. Se perfecciona, se capacita al personal para la investigación".

La distribución de los oficiales es en toda la provincia. Si el delito es muy grande o de importancia, se designa más personal o se traslada la información donde se encuentren los equipos más completos.

Necesidad de recursos

Ante la necesidad de obtener recursos, Zoratti afirmó que "El gobernador y el Ministro lo saben, se está invirtiendo para aumentar las tecnologías que ya tenemos". Para no alertar a quienes se dedican a las estafas o actos delictivos, el entrevistado no brindó mayores detalles. Pero sí comentó que se cuenta con tecnologías para destrabar celulares y se está proyectando ampliar los insumos, por ejemplo, con drones.

En este marco, el funcionario destacó que en su gestión se mantienen las relaciones con las provincias limítrofes. "Permanentemente hacemos intercambio de información y tenemos contacto con la policía de Córdoba y Entre Ríos. Muchos allanamientos se realizaron en las dos provincias".

Respecto al accionar de la policía en los delitos, Zoratti admitió que "El policía sale de la sociedad que tenemos, entonces no puedo afirmar que sea una persona 100 por ciento honesta. Si uno va a las estadísticas, que se toman de las denuncias, es baja la participación de efectivos en delitos. Lo que sí está la Agencia de Control Policial, que investiga estos procesos".

Estafas

Por último, el funcionario afirmó que hubo muchas estafas por WhatsApp. Recomendó a la ciudadanía que no tiene que asustarse y que no tiene que contestar mensajes de personas que no conoce. "Cuando le dicen que hagan algún premio, que vayan al cajero, tienen que ignorarlo. Las empresas serias, los van a citar y comunicar de otra forma. No se apuren, analicen el mensaje".

Escuchar también audio completo: