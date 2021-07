Lionel Scaloni: "La Scaloneta es un Fiat Duna, por ahora es gasolero"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dialogó, luego de conseguir la Copa América 2021, y reconoció, entre risas, que "la Scaloneta es un Fiat Duna, por ahora es gasolero". Asimismo, aseguró que "conseguimos una cosa importante que es alinear un poco a la gente".

Scaloni hizo oídos sordos a las críticas permanentes que recibió este último tiempo y decidió no responder: "No tengo ningún problema con la crítica, sabemos cómo es esto. La energía tiene que estar puesta en el armado del equipo. No me gusta interiorizar en lo que dicen o comentan, eso desgasta", aseveró en Radio La Red.

Por otro lado, afirmó que "hay una cosa que no se negocia, que es la entrega y el hincha argentino lo va a valorar". Asimismo, destacó que, lo más importante, es que "los argentinos hayan disfrutado de esta Selección y es todo mérito de los 28 jugadores, estoy emocionado".

A su vez, se tomó unos minutos para hablar de algunos jugadores en particular, como, por ejemplo, Rodrigo De Paul: "El puesto se lo gana él y lo puede perder, es solo mérito suyo. Me llevo bien con él y no tengo problema en decirlo". Además, agregó que "no somos caprichosos, no estoy tan convencido del 5 posicional, el equipo ha jugado bien y mal con Paredes o con Guido (Rodríguez)".

Palabras de Gallardo

Con respecto a lo que confesó el Muñeco respecto a su deseo de dirigir a la Selección Argentina, Scaloni marcó: "Fue una respuesta normal, para nada descabellada. Incluso al Cholo también se lo preguntaron. ¿Cómo no le va a gustar a un DT dirigir la selección? Todos tendríamos que decir que sí. Yo hubiese respondido lo mismo".