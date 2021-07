Primer cruce entre Federico Angelini y Carolina Losada

La campaña electora ya se siente en todo el territorio provincial a pocos días de haber inscripto las listas y alianzas. Los precandidatos en las diferentes internas calientan el escenario.

En esta oportunidad, el cruce se generó al interior de Juntos por el Cambio entre dos precandidatos a senadores nacionales. Carolina Losada acusó a Federico Angelini de confiar en el kirchnerismo y remarcó que es necesario que permanezca en su banca en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Angelini realizó un audio que se viralizó, cuestionando el accionar de Losada. "Te mando este mensaje porque me enteré que hace un rato, Carolina Losada dijo una mentira en la televisión. Estoy muy molesto y desilusionado con Losada quien supuestamente viene a la política a mejorarla pero al parecer miente o desconoce la ley, lo cual es muy grave también".

Al parecer, la precandidata expresó que si Angelini es elegido senador por Santa Fe, "entra una mujer kirchnerista" en su lugar. "Eso es falso y mentira. La Ley de Paridad que rige en la Argentina dice claramente que si sale un varón, entra un varón; y si el que renuncia o es elegido es una mujer, entra una mujer", aclaró el legislador.

"En mi caso, si salgo electo senador nacional entra en mi lugar Carlos de Lorenzi, que es de la ciudad de El Trébol y defenderá tanto como yo a la provincia de Santa Fe. Lamento enormemente estas prácticas de la vieja política que utilizó Losada, con el objetivo de que mentir. Ojalá que Losada pida disculpas porque estos nos son los valores que intentamos representar en Juntos por el Cambio. Te pido que hagas llegar a todos este mensaje", pidió en una declaración por audio.

Pero Losada no se quedó atrás. En tono más relajado, también realizó un audio. "Hola Fede, soy Caro Losada. No mentí porque yo no miento, sólo desconfío más que vos del kirchnerismo", le espetó.

"Me preocupa mucho que una banca que hoy está segura en Juntos por el Cambio, porque la ocupas vos y es para lo que la gente te eligió, se la quede el kirchnerismo por tu ambición personal".

La precandidata fue a fondo y lo acusó de "Saltar de una banca a otra". Remarcó que "Eso es la vieja política. La nueva política que propongo respeta la gente que nos votó honrando cada espacio. Te quedan dos años como diputado nacional, no les des ventaja, porque la van a tomar. Tenemos que pensarlo de manera colectiva, como país que se defiende del populismo autocrático. No confío en el kirchnerismo ni un poco", finalizó.

