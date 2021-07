Central volverá a jugar de local en la Copa Sudamericana

Central podrá volver a gozar de su localía en Arroyito por Copa Sudamericana ante Deportivo Táchira, luego de haber recibido la autorización del Ministerio de Salud de la Nación y de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) para que los venezolanos, previa escala en Ezeiza, puedan arribar al aeropuerto de la ciudad de Rosario en la misma aeronave. El último duelo en casa por el certamen continental fue ante San Lorenzo por la segunda fecha de la fase de grupos.

Hasta ahora, Rosario Central no había podido recibir a delegaciones extranjeras en el Gigante de Arroyito porque los aeropuertos autorizados (Ezeiza, Aeroparque y Palomar) para el ingreso y egreso operaban a más de 150 kilómetros de distancia -el límite estipulado por la Conmebol- y tanto Huachipato como 12 de Octubre hicieron valer ese derecho, teniendo que jugar los auriazules en cancha de Banfield. Más allá de esos trastornos, los dirigidos por Cristian Kily González avanzaron a los octavos de final, venciendo a los chilenos e igualando ante los paraguayos.

Para el compromiso del jueves, a las 21.30, el Canalla no podrá contar con dos futbolistas que se encuentran en proceso de recuperación de Covid-19: Jorge Broun y Marco Ruben. En ese sentido, tampoco podrá hacer uso el entrenador de los tres refuerzos que ha sumado hasta el momento por no haber sido inscritos a tiempo: Milton Caraglio, Leandro Desábato y el paraguayo Ricardo Garay, quien todavía no pudo llegar a la ciudad de Rosario para transitar el aislamiento obligatorio.

Con info de TyC Sports