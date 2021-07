Francella y Laplace, vacunados con una dosis, con Covid y aislados en sus casas

Los populares actores Guillermo Francella y Víctor Laplace anunciaron hoy que están con coronavirus y cursan la enfermedad aislados en sus respectivas casas.

Tanto Francella, de 66 años, como Laplace, de 78, se aplicaron una dosis de la vacuna contra la Covid-19, lo que explicaría que estén atravesando levemente la dolencia.

En el caso del protagonista de la sitcom “Casados con hijos” y los filmes “Corazón de León”, “El robo del siglo” y “El Clan”, la noticia fue confirmada por su hijo Nicolás.

“Él se encuentra bien", contó el actor y cantante en declaraciones televisivas acerca de su padre que por estos días estaba filmando algunas escenas de la serie “El encargado”, de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, que se transmitirá por la plataforma Star Plus.

En el caso de Laplace, fue el propio intérprete y cineasta quien confirmó la dolencia al señalar que "me cuidé muchísimo todo el año pasado y lo que va de este. No vino nadie a mi casa... y sin embargo aquí estoy. Hoy me hisopé y di positivo”.

El autor del filme “El mar de Lucas” había vuelto a las tablas con el regreso de la actividad y la puesta de “Rotos de amor” que comparte con Osvaldo Laport, Roly Serrano y Antonio Grimau, quienes ahora deberán también permanecer aislados.