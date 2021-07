Duros cuestionamientos de Boasso al kirchnerismo y Juntos por el Cambio

Este viernes por la mañana, desde el Hotel Conquistador de la ciudad capital se realizó una conferencia de prensa para dar pie al lanzamiento formal de Primero Santa Fe. El espacio, contenido por la Democracia Cristiana, País y el MID, llevará a Luis Contigiani como precandidato a retener su banca en la Cámara Baja nacional y el regreso a la arena electoral del exconcejal rosarino, Jorge Boasso, quien encabezará la lista a senador nacional acompañado por María Victoria Borgas.

"Estaba en mi casa tranquilo dando clases en el posgrado, no mirando la intervención política este año. Había dicho que no a invitaciones para ser nuevamente concejal de la ciudad de Rosario. Dije: 'No otra vez, ya estuve mucho tiempo". Y recibí un llamado, una convocatoria de Luis (Contigiani)", afirmó Jorge Boasso en conferencia de prensa.

Según narró el dirigente, primero la propuesta lo sorprendió. "Ahí empecé a sentir caricias en el alma. Uno recibió muchas bofetadas en el alma, como en el 2017 que tuve que ir solo contra el mundo; me proscribieron en Juntos por el Cambio. ¿Quiénes me proscribieron? Los que ahora son candidatos en Juntos por el Cambio. Estas parejas de bailando por un sueño. Son parejas de Tinelli. Los radicales fueron a buscar famosos a Buenos Aires; listas que se armaron buscando ver quién bailaba mejor, no quién había producido mejor en política, quién tenía trayectoria, quién defendía los valores o quién había sido digno en la vida", cuestionó Boasso.

"Pueden o no compartir lo de la Ley del Aborto, pero la dignidad que tuvo Luis Contigiani en la defensa de sus convicciones era para aplaudirlo todos juntos: verdes y celestes. Le costó, como me ha costado a mí, no serle obediente de las estructuras piramidales que en donde uno manda y los otros obedecen. La dignidad no se proclama, la dignidad es parte de las conductas de cada uno de nosotros en la vida. Hay dignos e indignos en todos los partidos políticos, en todas las ideologías", sentenció.

Sobre la propuesta, sostuvo que lo pensó 10 o 12 días, "consulté con la gente de afecto y le dije que sí. La verdad es que tiene un aventura difícil pero no imposible. Vamos a tener que luchar contra los dos responsables de la situación en la cual se encuentra el país. Cuando digo dos responsables, me refiero al kirchnerismo y a la hoy oposición, que ayer fue oficialismo. Juntos por el Cambio es corresponsable de la situación del país, conjuntamente con el kirchnerismo y que profundizan la grieta; trabajan para la grieta, quieren la grieta".

"Acá me encuentro con gente de valores, de trabajo -prosiguió Boasso-. Nosotros acá tenemos un conjunto de hombres que provienen desde la distintas vertientes. Nos une el humanismo. Todos somos humanistas los que participamos. El humanismo es la condición humana en el centro de la sociedad. Queremos una Santa Fe que sea invencible, pero invencible en serio, potente, con fuerza, que no la venga a doblegar el poder central", resaltó con firmeza.

Boasso indicó que cuatro candidatos, de los ocho más importantes de Juntos por el Cambio viven en Buenos Aires hace 20 años. "¿Qué saben lo que ocurre en la provincia de Santa Fe? ¿Qué van a venir los porteños a digitarnos a nosotros los candidatos? Siento que somos diferentes a los otros espacios políticos", subrayó.

"Es lindo empezar a laburar cuando uno está contento y cuando tiene afecto con el otro. Vivimos en un mundo de desagradecidos, de hipócritas, de traidores y más en la política. Creemos que somos una opción muy interesante desde el inicio, desde el origen y la composición. Acá hay valores, dignidad, transparencia, lucha contra la corrupción. La inseguridad que tenemos en la provincia de Santa Fe, es una inseguridad que proviene de un círculo de impunidad política en donde hay una clase política, una casta política que la generó y que es cómplice", manifestó con fervor.

Responsabilidades

Según el precandidato a Senador, tanto el kirchnerismo como Juntos por el Cambio "son responsables de la situación en la cual estamos viviendo y padeciendo; se lo vamos a demostrar a la gente. Por acción o por omisión, ambos son responsables".

En relación al gobernador Omar Perotti, sostuvo que “es como si no existiese, no puedo decir ni bueno ni malo, ni calificarlo; carente de ejecución. Omar es buen tiempo porque lo conozco hace mucho tiempo, una buena persona. Digo lo que está diciendo toda la gente: ¿Dónde está el Gobierno provincial?"

A su vez, sostuvo que el Senado es una caja de resonancia, que hace un ruido si quiere. "De lo contrario pasa sin pena ni gloria; ni yo sé quiénes son los senadores que estoy informado. Me cuesta andar pensando quiénes son, incluso, los senadores por la provincia de Santa Fe. A mí no me van a doblar en contra de los intereses de la provincia. El senado puede ser la gran caja de resonancia, la gran garante de la República y de la división de poderes", reiteró Boasso.

Prioridades

Para el precandidato hay dos grandes grandes rasgos. La inseguridad reinante por un lado, "que pone en peligro muchas de las actividades productivas, y todo lo que conlleva esta inseguridad, porque hay una convivencia entre clase política, fuerza del orden y sectores del poder judicial".

Segundo, "Santa Fe puede producir y generar diez veces más lo que lo viene haciendo pero hay que sacarle la pata de la cabeza del pequeño y mediano productor, del industrial. La industria está bombardeada, cacheteada y más si le sumas la pandemia".

Y agregó un tercer punto. Boasso dijo que en la provincia "hay bolsones de pobreza muy grandes. Rosario tiene cien villas de emergencia y ya las tenía en el '92. Santa Fe tiene no igual, pero similar en proporción. Tenemos las mismas cantidad de villas de emergencia de hace veinte años o treinta atrás. Hay un fracaso de la clase política".

Propuestas

Desde el Senado, "una de las tantas cosas que voy a proponer es una reforma impositiva y conjuntamente una reforma previsional del sistema de seguridad social. No pueden meter a los jubilados como variable de ajuste de la economía, que lo que pide el Fondo Monetario Internacional", cuestionó con dureza.

A lo que agregó: "Los cuerpos legislativos tienen que tener otro perfil. Tienen que producir los debates que en nuestro país, provincia y municipios necesitan. No es cuestión de solamente levantar la mano. No hay senadores nacionales destacados".

Deuda de Nación con Provincia

"El peronismo provincial mientras estaba en la oposición volvieron locos para que se paguen las deudas a Santa Fe. Cuando ahora son oficialismo, no joden más. Santa Fe es Santa Fe. Se necesita ya un acuerdo de pago. No estoy diciendo que lo paguen mañana porque es imposible. Vamos hacer un pacto, un acuerdo con todas la fuerzas políticas. Queremos que los senadores y los diputados no se conviertan en delegados del Gobierno central", cerró el precandidato a senador.