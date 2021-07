Contigiani: "La Argentina y Santa Fe están estancadas"

El viernes a la mañana se presentó el espacio Primero Santa Fe. "Es un frente que contiene a partidos políticos que representan a corrientes de ideas muy importantes. Es un espacio político diverso y plural", comenzó diciendo en conferencia de prensa el precandidato a diputado nacional Luis Contigiani.

En este sentido, aseguró que se trata de "un equipo que va a defender los temas que los santafesinos necesitan" y agregó: "Desde el trabajo, el desarrollo, la industria, el cooperativismo, el mutualismo y el deporte, con el objetivo de salir de esta grieta que esta destruyendo a la Argentina".

"Estamos en medio de una grita que no tiene un proyecto de país y queremos respuestas. La Argentina está estancada, los jóvenes no tienen un horizonte y al sector privado no lo dejan trabajar y producir", opinó el exministro de la Producción.

Para Contigiani, "las ideologías no alcanzan para ordenar y resolver los problemas de los santafesinos y los argentinos. Dicho esto, sentenció: "Tenemos que unirnos, aun pensando diferente; es el momento de los valores, de estar unidos y hacer".

Al respecto, el actual diputado nacional sostuvo que "es importante construir compromisos políticos, poniendo siempre los temas de la agenda de Santa Fe" y consideró que "tanto Argentina como la provincia, están estancadas".

"Confío en que la ciudadanía va a decir basta porque siento que está harta", concluyó el legislador.