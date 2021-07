Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz lanzaron sus pre candidaturas

Bajo el slogan “tenemos lo que hay que tener para ponerles límites”, el actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro, junto a su par Gabriel Chumpitaz, encabezaron el acto de lanzamiento de la lista “Evolución” que competirá en las internas de Juntos por el Cambio en las próximas primarias a celebrarse el 12 de septiembre venidero.

“Estamos convencidos que al kirchnerismo no hay que darle ventajas. Entendemos que un proyecto de país diferente es posible y que tenemos algo que aportar”, abrió Pullaro acompañado por su equipo desde el comité provincial de la UCR.

El ex ministro de Seguridad aseguró sentirse orgulloso por lo logrado en Santa Fe durante la gestión en el Frente Progresista, Cívico y Social, pero aseguró que, para vencer al kirchnerismo, “debemos hacerlo desde todos los frentes. Podemos gobernar bien a nivel provincial, pero si no estamos en un proyecto político nacional, no podremos nunca cambiar la matriz socio-económica que tiene la República Argentina”, argumentó ante la decisión de su espacio por participar dentro de Juntos por el Cambio.

Por otro lado, Pullaro criticó lo actuado por los actuales legisladores nacionales en representación de Santa Fe, principalmente, en lo referente a la situación de la hidrovía y la ley de biocombustibles: “nuestros representantes defendieron los intereses de las provincias petroleras antes que los de Santa Fe. Lo propio hizo la gestión provincial, con un Perotti que viajó más veces para ver cuál era el candidato de su partido y ver quién era más amigo de Cristina que para discutir los intereses de la provincia”, arremetió.

En tanto, el pre candidato a senador nacional aseguró que su lista es la única que puede “mostrar capacidad de gestión”, con una Carolina Piedrabuena a quien “le tocó ser secretaria de Hacienda en Santa Fe y cambiar los números de un municipio que estaba quebrado. A mí, me tocó ser ministro de Seguridad en momentos difíciles para la provincia durante el gobierno de Miguel Lifschitz. Hoy, con números en la mano, puedo demostrar que los delitos en Santa Fe bajaron entre un 60 y 70 por ciento, por lo menos durante nuestro último año de gestión, sin embargo, un año después aumentaron un 40 por ciento”, indicó a los micrófonos de Cadena OH!.

