La inseguridad asola a los vecinos de Barrio Roma

Los reiterados robos y hechos de violencia asolan a los vecinos de Barrio Roma, quienes reconocen que en la actualidad "ya no se puede salir a la calle ni para caminar".

En la mañana del martes pasado, ladrones ingresaron al comercio de indumentaria, se hicieron pasar por clientes y a mano armada se llevaron dinero, zapatillas y ropa, según detallaron vecinos de la zona, al oeste de la ciudad capital.

Asimismo, para cometer el ilícito, los malvivientes ataron con precintos a los empleados del lugar, y una vez que los redujeron comenzaron con su raid delictivo.

Leer también: Robo e incendio en una violenta entradera en Ybarlucea

Sin embargo, no es el único hecho que genera preocupación y desazón en los vecinos y vecinas de barrio Roma. "El Barrio está con inseguridad constante, no hay presencia policial. La gente no puede caminar por la calle sin el riesgo de que te roben y golpeen", comentó una vecina en diálogo con el móvil de Cadena OH!.

"A la casa de deportes llegaron con armas de fuegos, hasta se probaron toda la ropa. Dijeron que iban a pagar con tarjeta pero al final precintaron a los empleados y empezaron a cargar en bolsas la ropa que habían elegido", detalló la mujer respecto al robo al local de indumentaria.

Escuchar también la nota completa: