Reclamo y pedido de justicia frente al Heca por la maestra prendida fuego

Familiares, alumnos y amigos de la docente internada en el Heca con quemaduras en su cuerpo en contexto de violencia de género, realizaron una movilización este lunes por la tarde-noche frente al efector. “Justicia por la seño Noe”, “Fuerza Noe”, “Estamos con vos”, fueron algunos de los carteles con que los presentes, con velas en la mano, le rindieron homenaje a la mujer de 40 años.

Noelia ingresó al Clemente Álvarez el pasado miércoles con quemaduras en piernas, brazos, rostro y parte del pecho. Además, mantiene sus vías respiratorias comprometidas. Su pronóstico es reservado.

Carlos O., docente de 48 años, fue imputado y puesto en prisión preventiva ya que es el principal acusado del ataque a Noelia. En un primer momento, Carlos O. manifestó que la mujer quiso quitarse la vida. Sin embargo, familiares de la docente denunciaron al hombre y terminaron de confirmar las sospechas que mantenían sobre violencia de género.

Noelia tiene una hija de once años, que provisoriamente quedó a cargo de la familia. Alejandra, la hermana de Noelia que este lunes participó de la movilización, aseguró que su sobrina “estaba sometida. Se sentaban todos a mirar la misma serie, no podía escuchar música salvo lo que él ponía, no tenía celular, no podía decir a qué escuela iba”.

La tía remarcó que no tuvo “contacto con ella desde hace un año y medio”. “En la escuela nos dijeron que había cambiado su forma de ser, y en casa pide permiso para cada cosa que quiere hacer”, indicó.

Afirmó que “todos los padres de la escuela ofrecieron su apoyo” y agradeció la presencia en la manifestación de quienes conocen a Noelia. “Gracias a todos por estar acá, por visibilizar esto, porque mi hermana entró internada como si hubiera tenido un intento de suicidio”, remarcó.