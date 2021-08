Pullaro: "Quiero ir al Congreso para defender el interior productivo"

“Veo mucho abandono en la provincia, no solo por la pandemia y la recesión económica que lleva muchos años en la Argentina, sino fundamentalmente por la mirada ‘porteñocéntrica’ que prioriza al AMBA y que desprotege al sector productivo de Santa Fe”, aseguró el precandidato a senador por Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro.

Lanzado en campaña y en recorrida por el interior profundo de Santa Fe, el actual diputado provincial sostuvo su deseo de llegar al Congreso nacional para “defender el interior productivo de nuestro país”.

“Si los funcionarios kirchernistas cruzaran la General Paz y viniesen a ver el esfuerzo que le ponen los productores, comerciantes e industriales, verían que el país puede salir adelante. Si ven como trabajan los chacareros y los ganaderos, desde la primera hora de la mañana, se darían cuenta que no son enemigos del Gobierno, sino los motores de la economía”, sostuvo Pullaro al aire de Cadena OH!.

"Hay que construir un frente político lo más amplio posible para derrotar al kircherismo de cara al 2023 y poder gobernar Argentina con una mirada inclusiva”.

“En mis recorridas -afirmó el ex ministro de Seguridad- muchos cuentan la angustia y la dificultad de los últimos años, pero si hay una palabra que se repite, es de previsibilidad en las políticas públicas. Sienten que permanentemente cambian las reglas de juego, aumentan los impuestos, se modifican las normas de producción y comercialización. Eso, no les permite planificar como pretenden”.

Leer también: Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz lanzaron sus pre candidaturas

Para Pullaro, es imperioso apostar a una política de estado que apunte al desarrollo y que se discuta, de una vez por todas, un país federal, en tanto, “no alcanza con ganar y gobernar bien un pueblo o una provincia, sino que hay que pelear por un modelo de país. Hay que construir un frente político lo más amplio posible para derrotar al kircherismo de cara al 2023 y poder gobernar Argentina con una mirada inclusiva”.

Administración pública

“Me tocó administrar un área compleja en el gobierno de Miguel Lifschitz, donde logramos tener resultados moderados, bajando los índices de delitos que al año siguiente subieron de manera catastrófica. Ahora, vemos una vez más que las fuerzas federales que tendrían que estar en el interior, la llevaron al AMBA para que no le explote la seguridad a Axel Kicillof. Mientras no haya una mirada general desde el interior que defienda un proyecto de país, no vamos a tener los niveles de crecimiento que necesitamos”, indicó.

En una interna que se avizora reñida, el precandidato a senador por la lista Evolución aseguró que todos los integrantes que lo acompañan en la nómina pueden hablar por lo que hicieron en la gestión pública.

“Tengo la dicha de decir que soy el único ministro de Seguridad que mantuvo el puesto desde el ‘83 hasta la fecha. Pero, además, nuestra lista la integran figuras como Carolina Piedrabuena, que estuvo en la gestión de la secretaría de Hacienda de la ciudad de Santa Fe, donde logró sanear un municipio que se encontraba en déficit. Tenemos años y trayectoria en la política. Más allá de la congestión que va a haber en las propuestas, porque todos planteamos ponerle límites al kircherismo, la gente va a evaluar quiénes tienen lo que hay que tener para hacerlo. Es fácil decirlo en un programa de televisión o una entrevista de radio, lo difícil es gestionar y tomar las decisiones cuando hay que hacerlo. No todas las propuestas tienen esas condiciones. Nosotros conocemos los problemas de Santa Fe y hemos gestionado la provincia. Ese plus nos va a dar el triunfo el 12 de septiembre”, finalizó.

Escuchar también la nota completa: