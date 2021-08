Piden considerar el "stealthing" como un tipo de abuso

No importa si es una pareja estable u ocasional. El acto sexual debe ser consensuado siempre y eso no sólo implica llegar juntos a la cama sino también saber respetar al otro en lo que desea, lo que le gusta y lo que no y, por supuesto, en cómo quiere cuidarse.

Stealthing es una palabra que cada vez toma mayor relevancia entre las nuevas generaciones. El término refiere a retirar el preservativo sin consentimiento de la pareja durante el acto sexual, algo que en Inglaterra ya es considerado por ley una forma de abuso o agresión sexual.

Si bien puede ocurrir que durante el acto sexual el preservativo se salga o quede dentro del organismo, se trataría de un accidente. Sin embargo, si el hombre se lo quita de forma intencional y sin avisarle a su pareja, es stealthing, lo que en español equivaldría a “sigilo”. Muchos de estos episodios que tiempo atrás quedaban en la intimidad, fueron saliendo a la luz mediante denuncias femeninas.

Las organizaciones defensoras de los derechos sexuales de las mujeres consideran que debe ser tratado como una violación.

Un informe relevante, por Alexandra Brodsky

Un informe de la jurista del National Women’s Law Center, Alexandra Brodsky, publicado en el Columbia Journal of Gender and Law, definió el stealthing como “retiro de condón no consensuado durante la relación sexual”. “Lo que quería con este estudio era ponerle nombre y protagonistas a esta tendencia que se repite con demasiada frecuencia”, aseveró.

Con su investigación, Brodsky buscó que este acto no fuera impune, sino que la ley permita castigar a quien lo practique. “Me gustaría que hubiese una ley dedicada a condenar estos actos, ya que, aunque no sea violación, las víctimas se sienten así”.

Según su análisis, esta práctica “es común entre personas jóvenes y sexualmente activas”. Asimismo, resumió que entre los motivos más comunes están “el placer físico aumentado al hacerlo sin preservativo y una satisfacción por la degradación y la dominación”.

“Cualquier práctica en la cual no se da un consentimiento, por más que estén teniendo relaciones sexuales, es abuso" (Viviana Wapñarsky, sexóloga)

Con Bienestar habló al respecto con la sexóloga Viviana Wapñarsky (M.N. 24433), que explicó: “En la Argentina los sexólogos pensamos lo mismo que los de Inglaterra: el stealthing es abuso porque no hay consentimiento compartido. Una de las partes desconoce lo que está haciendo el otro o simplemente no está de acuerdo con que lo haga. Quitarse el condón sin que el otro sepa en medio de una relación sexual trae posibilidades de embarazo no deseado y de contagio de infecciones de transmisión sexual”.

En esa misma línea, la especialista añadió: “Cualquier práctica en la cual no se da un consentimiento, por más que estén teniendo relaciones sexuales, es abuso. Y eso también aplica para aquellas cosas que quizás no le gusta practicar a la otra persona como ser sexo oral, anal, entre otras. Una de las personas avanza sin avisar sobre el derecho de la otra”.

