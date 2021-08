Julián Weich criticó a los famosos que muestran su internación por covid

Tras momentos complicados durante su internación por coronavirus, Julián Weich contó por qué no hizo pública su recuperación.

El conductor apuntó muy fuerte contra los famosos que compartieron en redes sociales imágenes de sus internaciones.

"Es una falta de respeto estar alardeando que uno se está recuperando. No lo hice porque me da vergüenza ajena. No es mi estilo mostrar mi intimidad de un proceso de sanación. Creo que no suma para nada", contó en diálogo con Intrusos (América).

En la misma línea, el conductor -que fue denunciado por sus vecinos tras haberlo verlo visto saliendo de su casa en pleno aislamiento, cuando en realidad estaba yendo a internarse- volvió a hacer hincapié en por qué le parece que no está bueno que los famosos muestren cómo se recuperan de covid.

Leer también:

"El que lo quiere hacer y le sirve, que lo haga. Pero a mí no me parecía que era lo correcto sabiendo que hay 104 mil personas que no lo pudieron hacer. Me parece una falta de respeto estar alardeando de que uno se está recuperando cuando hay gente que no tuvo esa chance, esa oportunidad, sobre todo con esta enfermedad que es están solitaria porque la gente se murió sola", sumó, contundente.

Y se despidió redoblando la apuesta. "No me parece que por tener la suerte de estar con un teléfono y estar pasándola medianamente bien, con un contexto de salud digno, esté mostrando si me estoy salvando, no me parece bien", sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine