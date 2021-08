Messi es esperado en París para cerrar su acuerdo con el PSG

El astro argentino Lionel Messi viajaría este lues a París para analizar los detalles de su futuro contrato con el Paris Saint Germain, anticipó esta noche la prensa deportiva de Francia.

Leer también: Habló Lionel Messi: "Hice todo lo posible para seguir"

En ese marco, LÉquipe señaló que "el club de la capital (PSG) y los representantes del argentino están prácticamente de acuerdo sobre los últimos detalles de la futura relación contractual".

El diario francés abunda también que "el lunes por la mañana Messi deberá pasar la revisación médica", que se realizaría en el American Hospital, de París.

Otros medios franceses también se hicieron eco este domingo de las palabras de Messi en su despedida del club catalán, cuando dijo que que el PSG "es una posibilidad" para continuar su carrera.

"El PSG es una posibilidad, indicó el argentino", titula el diario Le Parissien recogiendo palabras del astro durante la conferencia de prensa en el auditorio del Camp Nou.

Le Figaro, por su parte, eligió el mismo fragmento de la exposición del argentino, que parece tener todo encaminado para volver a jugar junto a su amigo Neymar y a sus compañeros del seleccionado argentino Leandro Paredes y Ángel Di María.

El viernes, el Khalifa bin Hamad Al Thani, hermano del emir de Qatar propietario del Paris Saint Germain, exhibió en sus redes sociales una camiseta del PSG con el número 10 y el nombre de Messi.

Según las mismas versiones Messi estaría cerrando un contrato por dos temporadas, con opción a una tercera, percibiendo 30 millones de euros por cada una de ellas.

Es que luego de las enunciadas revisión médica y firma del contrato, presumiblemente Messi iba a ser presentado el próximo martes en la Torre Eiffel, tal como ocurriera en 2017 con su amigo, el brasileño Neymar, y hasta se estimó como fecha probable para su debut el 12 de septiembre ante el Clermont.

You don't need to wait.. Things are 100% settled.#Messi is another tower in #Paris

No necesitas esperar ... No necesitas un anuncio oficial. Las cosas están arregladas al 100%. pic.twitter.com/RbMgSYXu5O

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 7, 2021