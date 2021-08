Nicolás Blandi: "Hablé con Azconzábal y me hizo saber el rumbo que vamos a tomar"

El flamante refuerzo de Unión en la parte ofensiva fue presentado en conferencia de prensa. escucha sus mejores conceptos:

"Tenía la decisión tomada de volver a Argentina después de un año complejo por la pandemia. Y más allá de algunas desorganizaciones, el fútbol argentino es de los más competitivos y la propuesta de Unión me gustó".

"En el último tiempo no tuve la continuidad que quería, tuve algunas lesiones, pero hoy estoy sano y bien, y preparándome para ponerme a disposición del DT".

"Ya tuve algunas charlas con Azconzábal y me hizo saber el rumbo que vamos a tomar, y nos pusimos a trabajar para ponerme a punto en el menor tiempo posible y en las condiciones que el equipo me necesita".

"Unión hizo un gran partido ante San Lorenzo a partir del orden, y creo que fue importante para la confianza, porque anteriormente mereció mejores resultados."

"Todos me dieron buenas referencias de Unión y de la ciudad, y eso tuvo un peso importante para tomar la decisión de venir".

Su paso por Colo Colo: "Fue un cúmulo de cosas a nivel personal, deportivo e institucional. Muchas cosas negativas; nunca me encontré cómodo, y no me salieron las cosas como las había pensado".

"Hablar de tiempos en el fútbol es complicado, pero hay un plan de trabajo para ponerme a punto. Hace mucho que no compito y es importante que agarre el ritmo futbolístico. Pero tengo muchas ganas de jugar, y la idea es que sea cuanto antes"

"Lo que puedo prometerles es mi compromiso total, entregarme al máximo, y poner todas mis energías en dar mi mejor versión; y amoldarme al equipo para hacer que el club siga evolucionando. Espero ser un gran Nico Blandi acá en Unión".

"Me parece que Unión está haciendo un muy buen trabajo, con un plantel de jóvenes que debe seguir creciendo, y exigir resultados inmediatos es difícil de lograr, pero hay que tener paciencia porque hay un cuerpo técnico serio y buenos jugadores".

"El fútbol argentino es siempre competitivo, con cuestiones del país que hacen una economía compleja, y que lleva a que muchos salgan hacia otros países. Pero a nivel deportivo se sigue viendo un nivel competitivo".

"No tengo problemas en compartir el ataque con otro jugador de área, ni con extremos. Me tocó hacerlo de las dos maneras, y me siento cómodo; y el DT sabe que lo puedo hacer".