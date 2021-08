Comienza la distribución de la vacuna Sputnik V fabricada en Argentina

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, recibieron formalmente esta mañana las primeras vacunas Sputnik V elaboradas por el Laboratorio Richmond. Fue en la Planta de Operaciones de Logística Farmacéutica de la empresa Andreani, ubicada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Se trata de la liberación de las primeras 995.125 dosis del componente 1 y 152.500 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V; producidas localmente a partir del antígeno provisto por el Instituto Gamaleya de Rusia y formuladas en el país.

“Hoy arranca el proceso de distribución de las vacunas hechas en Argentina” afirmó el jefe de Gabinete; y resaltó: “Estamos muy conformes con la tarea que se realiza en este Centro de Logística; y con el cumplimiento del laboratorio de llevar adelante en poco tiempo la fabricación de una vacuna que viene dando resultados muy altos en el control de la pandemia”.

Cafiero sostuvo en ese sentido que “es muy significativo que esto se haya hecho con tecnólogos y tecnólogas; científicos y científicas, que se formaron en nuestras universidades y que tienen la capacidad técnica y humana de poder desarrollar una vacuna aquí en suelo argentino”. Y detalló: “Hay muy pocos países que han logrado esto. Argentina es uno, por eso es motivo de orgullo”.

La ministra Vizzotti destacó que “la vacuna Sputnik V ha demostrado resultados muy positivos frente a la variante Delta con 83 por ciento de eficacia ante la infección; y casi 95 por ciento en la disminución de la hospitalización”; y precisó que “a partir de ahora comienza un plan de recepción sostenido de tres millones de dosis en agosto y septiembre del componente dos”.

En relación al avance del Plan de Vacunación, la ministra adelantó que el siguiente paso consistirá en ampliar la vacunación a todos los adolescentes de 12 a 17 años. “Esto es importante por el beneficio tanto individual como colectivo en un grupo etario con mucho movimiento; que ha realizado un esfuerzo enorme durante la pandemia al dejar de hacer actividades para disminuir la circulación”, señaló.