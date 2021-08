“Leyla y Carlos”, el libro de la enigmática mujer que enamoró a Monzón

Bajo el título “Leyla y Carlos” (Carta a un hombre libre antes de decirle adiós), el periodista Sergio Ferrer presentó recientemente un revelador libro de los últimos años de vida del boxeador Carlos Monzón junto a Leyla Merit, la persona que acompañó al ex campeón del mundo en una de las etapas, quizás, menos difundidas de su vida, entre principios de 1993 y finales de 1994, cuando era un recluso del penal de Las Flores de la ciudad de Santa Fe.

El libro narra los primeros encuentros solos y de las salidas transitorias de Carlos, del trabajo del pugilista en el predio de UPCN y de su incursión en la organización de festivales de boxeo.

En palabras de su autor, el material es una gran fuente de datos e información, algunas, “en relación al día del accidente donde falleció Monzón”, mientras el título de la obra hace alusión a la última carta con que Leyla se despidió de Monzón.

Con grabaciones, documentación e imágenes inéditas, el libro pretende reflejar otro rostro del ex campeón del mundo a través de los ojos de la última mujer que acompañó a Monzón antes de su muerte.

“Lo que el libro aporta no son elementos de prueba, sino información para tener en cuenta más allá de la versión oficial. De hecho, hay un médico forense de Buenos Aires que quiere sumarse a la inquietud de Leyla, sobre si, a través de las imágenes del auto siniestrado, se puede llegar a la confirmación que en la parte de atrás del vehículo existiría un topetazo”, describió el Ferrer.

“Todo este tiempo -agregó el periodista- Leyla Merit ha manejado la hipótesis que a Monzón le habrían suministrado alguna sustancia que terminó haciendo efecto mientras manejaba. Incluso, días después del accidente, ella recibió una llamada anónima, diciéndole que averigüe el hecho, porque no se trataba de un accidente, pero debido a que no existía un lazo formal con el ex campeón del mundo, la Justicia no avanzó en investigaciones”, contó el autor como parte del contenido que podrá encontrarse en obra.