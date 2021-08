Temen por la situación de unos 800 trabajadores portuarios

Ante la inminente finalización de la concesión de la Hidrovía Paraná – Paraguay, prevista para el 13 de septiembre, desde el Sindicato de Dragado y Balizamiento de Rosario temen por la falta de definiciones respecto a los puestos de trabajo del sector portuario. En este marco, el próximo miércoles se realizará una reunión clave en el Ministerio de Trabajo nacional.

"Desde que se sabe que concluirá la concesión de la empresa, nosotros venimos solicitando claridad en el tema y rapidez, porque el trabajo nuestro es esencial y no se puede dejar de dragar, de lo contrario, no podrían seguir saliendo las embarcaciones”, aseguró al aire de Cadena OH! Edgardo Arrieta, secretario general del gremio.

El sindicalista recordó que, hace un tiempo, el sector firmó un acta con el Ministerio de Trabajo y de Transporte donde se garantizaba la continuidad de los 800 trabajadores del sector, sin embargo, a partir del 13 de septiembre, cuando la Administración General de Puertos (AGP) sea la responsable de mantener la operatividad de dragado y balizamiento de los 1300 km de vías navegables de la Hidrovía, no quedaría claro "quien será el encargado de pagar los salarios a los portuarios", sostuvo Arrieta.

“Nosotros al río no lo podemos cortar, pero de alguna forma vamos a ver cómo visibilizamos el inconveniente de estas 800 familias que pueden llegar a quedar sin trabajo a partir de la nueva concesión o el acuerdo que pueda hacer el Gobierno nacional”, aseguró Arrieta.

En este contexto, el miércoles próximo, el Ministerio de Trabajo llamó a una audiencia entre AGP, la empresa y Dragado y Balizamiento. Ese día, “haremos una marcha y esperamos a ver qué nos dice la Administración General del Puerto y los ministros”, agregó.

