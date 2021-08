Mariano Martínez se lanzó oficialmente como cantante

Mariano Martínez estuvo como invitado en Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon por la pantalla de América. Más allá de la entrevista que el conductor le hace a cada uno de sus invitados, anoche a modo de extra: el actor presentó su banda y lanzó oficialmente su carrera de cantante.

"Siempre me gustó la música, estudié mucho canto, y par la actuación sirve la técnica vocal", señaló Martínez y demostró lo poco que le interesan las críticas: "No me jode el prejuicio de los demás, me muevo por lo que siento, no me guio por los halagos ni por las crítica".

En la entrevista, el actor contó que la banda se formó mientras filmaba la película Humo bajo el agua. Con el productor musical Pablo Fuillerat, el proyecto fue adquiriendo más impronta profesional.

Con una banda formada por Martín Benito en batería, Alejandro Carullo en guitarra y Andrés Cendes en bajo, más el apoyo de la corista del programa, Sonia Savinell, Martínez presentó un repertorio basado en el rock argentino.

Como era de esperar, las redes sociales estuvieron atentas al programa y no tardaron en llegar los memes.

Fuente: Ambito