Liquidaron a Mariano Martinez por un cover homenaje a Gustavo Cerati

Una vez más, Mariano Martínez se convirtió en TT (trending topic) en Twitter. Esta vez, por un video que compartió en su cuenta de Instagram, esta vez, haciendo el cover de Crimen, una de las canciones más populares de Gustavo Cerati.

Sin embargo, la tendencia que marcó el actor en la virtualidad no fue positiva: Mariano recibió un sinfín de desubicados comentarios, en los que no solo lo criticaron por su interpretación, sino que lo "atacaron" por la edad y su actual look.

"Yo creo que Mariano Martínez está a tiempo de salvarse si se corta ya mismo ese pelo de tía Norma y deja de hacer papelones, pero el momento es ahora, flaco",

"Qué lindo es despertar viendo el video de Mariano Martínez cantando Crimen, dijo nadie nunca",

"Último momento: Cerati volvió de la muerte y se tomó el palo de nuevo cuando escuchó el cover de Mariano Martínez, jajajaja",

"Por Dios, qué es esto. Destiérrenlo del país",

"Mirá que para mí la gente tiene que hacer lo que lo haga feliz sin importar la opinión de los demás, pero Mariano Martínez se fue al carajo"

y "Todos coincidimos en que Mariano Martínez no tiene amigos, ¿no?", fueron tan solo algunos de los tweets que cosechó Martínez, junto a una ola de memes e imágenes apuntando contra el actor.

No ajeno a las críticas, Mariano Martínez recurrió a Instagram Stories para responder las agresiones y apuntó contra el influencer Martín Cirio, popularmente conocido en YouTube como La Faraona, quien recurrentemente se burla del actor en las redes sociales.

"Vi las agresiones que recibí porque Martín Cirio estuvo hablando mal de mí, riéndose, desde su cuenta privada. Lo que ustedes digan o lo que Martín Cirio pueda manifestar, las agresiones, habla de ustedes, habla de él, habla de lo que tienen en su corazón, en su alma, en su mente. Les guste o no les guste es así. Fíjense lo que quieren para ustedes. Sé que se van a seguir riéndo porque voy a seguir haciendo cosas. A mí, ni frio ni calor. Les mando un beso y les deseo bendiciones", dijo Mariano, sin polemizar e ignorando a los haters.

Fuente: Ciudad Magazine