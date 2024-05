Reconquista: alumnos y docentes de la escuela Técnica reclaman servicio de internet

Alumnos de la Escuela de Enseñanza Técnica N° 462 de Reconquista reclaman por la falta de conexión a internet en la institución, lo cual viene dificultando sus clases y trabajo de los docentes.

“Hasta ahora, muchos profesores y alumnos han ido a reclamar y no solucionaron el problema. En algunas materias, los profesores no saben qué darnos porque no podemos utilizar la información de los libros porque está desactualizada y ahora gran parte de todo está actualizado en internet y sin Wifi no podemos utilizarlo”, señalaron estudiantes del establecimiento.

Además, en Informática, una de las modalidades de la escuela, “se necesitan componentes electrónicos, componentes físicos y usan aplicaciones que requieren de Wifi para que funcionen“, sumado a que “la informática se actualiza constantemente” y “los libros informáticos llegan a quedar obsoletos por completo”.

“Tampoco alcanzan las computadoras para las dos modalidades de Informática y Administración, por lo que no podemos trabajar en muchas materias y tenemos que esperar a llegar a nuestras casas para hacer los trabajos, desperdiciando horas de clase, tiempo que nos obligan a cumplir sí o sí. Hasta los profesores se ven limitados a enseñarnos en nuestra institución porque no cuentan con los materiales o recursos necesarios”, lamentaron.

Pero contrario a lo que han manifestado, la directora Griselda Castillo dijo que no ha recibido ningún reclamo ni planteo al respecto en su dirección, ni de alumnos, ni de docentes, ni de padres. El delegado de la Región II de Educación, Sergio García, dejó claro que no estaba informado de esta situación.