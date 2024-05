Furia, la eterna nominada: estalló contra Mauro, asustó a Arturo y recibió una terrible sanción

Este domingo, en la previa a la gala de eliminación de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se desquició con Mauro, con quien rompió su romance en las últimas horas y sus tremendos agravios le valieron una sanción de “El supremo”, que finalmente tomó partido en la situación.

Luego de que Gran Hermano le dijera a Furia que la única agresión que iba a sancionar era la física, la participante redobló su apuesta y así fueron cayendo frente a sus gritos Joel, Coti y ahora también Mauro y el perro Arturo, hasta hace días su pareja en el reality.

Este domingo, Santiago del Moro mostró parte del terrible encuentro que sostuvo Juliana con Mauro, luego de que lo encontrara comiendo en el patio, donde ella se autoexilia a la hora de ingerir alimentos porque considera que en la mesa no están a su nivel de discusión.

LA DESMEDIDA REACCIÓN DE FURIA

Los insultos de Furia chocaron en todo momento contra la pared en la que se había convertido Mauro, evidenciando que la participante no estuvo en sus cabales ya que le lanzó una batería que habría destrozado la autoestima de muchas personas, y culminó con un “no sos nadie”.

La situación alteró al perrito Arturo, al que Martín llevó al patio de la casa para alejarlo de la agresión verbal, ya que Furia ya le había proferido tremendos gritos en una discusión en el dormitorio. Pese a eso, el perro estaba muy asustado y lanzó una flatulencia tremenda que el “Chino” les hizo notar a sus compañeros más cercanos.

Tras la refriega verbal, Furia fue convocada al confesionario, donde lanzó gritos tan fuertes que se la escuchaba a varios metros a la redonda pese a las paredes acolchonadas. Finalmente, Gran Hermano tomó una decisión fundamental haciendo caso de las muchas críticas que recibe el programa por el desmedido uso de la violencia.

CUÁL FUE LA SANCIÓN DE GRAN HERMANO

“Les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir, y hacer lo que deseen, incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación. En mi casa, en mi casa, no hay censura de ningún tipo”, dijo “Big”

“Lo que sucedió hoy, con relación al conflicto entre Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza. Por eso. Juliana va a recaer sobre vos una severa sanción: desde este momento, hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada. Esto significa que, a partir de la próxima semana, ya estás en placa”, agregó.

“Nunca podrás ser salvada por el líder. Sí voy a permitir que nomines y juegues por la prueba del liderazgo. Si eventualmente llegaras a ganar una prueba de líder también permitiré que subas y bajes de placa a los compañeros que elijas, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad. Buenas noches. Gracias”, cerró “El supremo”, que no vio otra opción que intervenir ante semejante despliegue ofensivo de Furia.

Fuente: Ciudad Magazine