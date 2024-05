El Gobierno defiende la oferta a estatales y dice que a mayo tendrían "aumentos de hasta 69%”

El ministro de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, ratificó esta mañana lo anunciado el lunes respecto del paro del próximo miércoles: “El día 8 va a ser descontado a los estatales que no concurran a sus puestos de trabajo por adherir a la medida de fuerza. No va a ser pagado porque no ha sido trabajado y además esto va a afectar el premio establecido para los docentes por la Asistencia Perfecta”.

“Hemos hecho un enorme esfuerzo desde el gobierno para atender las distintas demandas y resolver distintos problemas que atraviesa el sector público en una realidad devastadora por la inflación, caída de los recursos coparticipables, de impuestos, que afecta a la provincia”, explicó el funcionario. “Todos los datos de consultoras y del Gobierno nacional así lo indican. Han caído los ingresos reales un 20% en el primer cuatrimestre. Así y todo asumimos todo los problemas que se nos presentaron, como en la EPE, Aguas Santafesinas, Iapos, Caja de Jubilaciones, todo en situación de déficit, más las paritarias que quedaban para pagar al inicio de la gestión, con consecuencias de la macroeconomía sobre las cuentas públicas. Pero hicimos un enorme esfuerzo y de hecho a todos los trabajadores públicos al 31 de marzo ya habían cobrado aumentos de entre el 53,4 y el 56,5 %”.

“Y más aún: la oferta que estamos proponiendo representa para abril el 7,7 % respecto a diciembre y el mismo monto para mayo. Con esa oferta, desde diciembre habrían aumentado los sueldos de los empleados públicos santafesinos un 62 % en abril y un 69,8 % a mayo, cuando la inflación de enero a marzo fue del 52,3 %. Esto es lo que están rechazando los gremios estatales y por la cuál hacen paro, mientras la paritaria sigue abierta”, graficó Bastia.

Ante la consulta puntual por el paro docente, el ministro señaló: “Amsafé lleva 11 días de paro desde que asumimos y ahora hay que sumarle dos más (por el del miércoles 8 y el paro nacional del 9). Ocho al gobierno provincial y 3 nacionales. Hay un abuso de la medida de fuerza y una situación descontextualizada. No se contempla la necesidad del Estado”, se lamentó el funcionario.

En otro tramo de las declaraciones, Bastia comparó la situación de los estatales con la de los trabajadores del sector privado: “Alrededor tenemos a los trabajadores del sector privado sufriendo, que perdieron sus horas extras, con fábricas en riesgo, emprendedores, comerciantes que se encuentran con problemas, caída en su ventas, pérdida de sus ganancias, con esfuerzos que son ilimitados para poder mantener el puesto de trabajo”. “Muchos de ellos son padres y madres, que, por el paro, no podrán mandar a sus hijos e hijas al colegio. Es sumamente injusto”, recalcó Bastia.

En cuánto a por qué se descontará el día 8 y no el día 9, diferenció que la primera es una medida es de alcance provincial, mientras que la segunda es nacional con adhesión de los gremios de transporte, por lo que no se puede asegurar la movilidad en esa jornada.