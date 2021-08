Asaltaron en vivo a la 'Locomotora' Oliveras

Este sábado, mientras visitaba la Estación Mitre en Santa Fe y realizaba una transmisión en vivo por Instagram, Alejandra "Locomotora" Oliveras se topó con un ladrón que había roto el vidrio de su camioneta.

El momento, que sucedió minutos después de las 15, tomó por sorpresa a la boxeadora multi-campeona, y a las personas que se encontraban en el lugar.

En principio, las primeras informaciones indican que el malviviente había sustraído la cartera de Olivera, pero algunas personas lograron detenerlo tras una persecución en la zona. Sin embargo, un cómplice del delincuente se habría llevado dinero y otras pertenencias.

El testimonio de Alejandra "Locomotora" Oliveras, exclusivo de Sin Mordaza

"Me robaron, rompieron el vidrio de mi camioneta y me robaron la cartera. Por suerte atraparon al ladrón, que se metió al trueque. Se ve que eran dos porque cuando me devolvieron la cartera me faltaba plata, documentos, tarjetas y el carnet de conducir", contó la precandidata a diputada nacional.

"Yo quiero luchar para que cambie la ley, si una persona es delincuente tiene que estar presa"

Y agregó: "Esto me duele como cuando le duele al pueblo cuando pasan estas cosas. La culpa no la tiene la policía, porque ellos también están cansados de esto, se tiene que ir más arriba. Yo quiero luchar para que cambie la ley, si una persona es delincuente tiene que estar presa".