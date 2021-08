Alan Aguerre, caliente con Andrés Merlos tras Newell's - Central

En la tarde del domingo, Newell's y Rosario Central igualaron 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa en el clásico correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2021. Alan Aguerre, arquero de La Lepra y una de las figuras del encuentro, se mostró muy enojado con el árbitro Andrés Merlos por un supuesto penal no cobrado en el primer tiempo.

"Fue un partido parejo, en el que los dos creamos situaciones de gol, pero creo que condicionó el partido el penal que no le cobra a Nacho (Scocco), que era clarísimo. Lo veo yo desde el otro arco", disparó en una entrevista con la transmisión oficial. "Siempre pasa los mismo con los árbitros. Los penales no los dan en esta cancha. No sé por qué, no sé cuál es la situación, pero hubiera cambiado el trámite del partido", agregó.

Por otro lado, sobre el empate, aseguró que "fue un partido de ida y vuelta. Salimos a presionar muy alto y ellos dejan gente en ataque, eso hace que sea dinámico. No nos convenía mucho a nosotros, que teníamos que estar más tranquilos en algunos momentos porque no nos presionaban demasiado, pero fue parejo. Nos faltó tranquilidad en ataque. Tuvimos situaciones claras y no pudimos aprovecharlas. Newell's ha mejorado un montón y queremos seguir mejorando", concluyó.

Con info de TyC Sports