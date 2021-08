Se conoció la otra versión del incidente entre Santiago Borda y su expareja

Milagros Servin y Diego Mediccis, los abogados de la expareja de Santiago Borda, el participante de La Voz Argentina que fue noticia por un hecho de violencia de género, contaron la versión de su defendido.

En diálogo con revista Gente, los profesionales aseguraron que el joven también terminó internado por lesiones leves y una herida grave.“Fue una discusión de pareja que se salió de control por parte de los dos. Nuestro defendido estuvo internado 24hs en el hospital Felipe Heras de Entre Ríos porque sufrió lesiones leves y una herida grave en la pierna”, expresaron los representantes legales de la contraparte y agregaron: “Hay ciertas cosas que se dijeron como la privación de la libertad y demás que no son ciertas”.

Conforme a lo informado a aquel medio, la contraparte no quiso denunciar al participante del programa de Telefé. “Él tiene la posibilidad de denunciarlo, pero no quiere por el momento. Su deseo es terminar en buenos términos. Él está muy afectado por todo lo que pasó. No tiene antecedentes penales. Es un chico que trabaja y nunca tuvo una situación de violencia durante la convivencia con Santiago ni con parejas anteriores. Queremos que esto termine en un sobreseimiento”, sentenciaron Servin y Mediccis.

