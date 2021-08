Afirmaron que hace años no se incorporan nuevos trabajadores al municipio de Rosario

El Secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, sostuvo que la Municipalidad no ha tomado nuevos empleados desde hace años, a excepción del personal de Salud, obligado solo por la contingencia de la pandemia.

Con unas 250 jubilaciones anuales, el gremialista se mostró preocupado ante la falta de renovación en las distintas reparticiones del municipio, lo que obliga, en muchos casos, a tercerizar tareas por la falta de un plantel propio.

“Ojalá tengamos la posibilidad de reponer el personal que se jubila. En el único lugar que ingresó personal fue en la Salud pública por la pandemia, pero fuera de eso, hace años que no se toma a un trabajador municipal”, aseguró Ratner al aire de Cadena OH!.

Debido a la falta de nombramientos de personal, “las reparticiones tienden paulatinamente a achicarse”, lo que obliga a la subcontratación de servicios. Por tan solo poner el ejemplo, puede mencionarse el caso “de la licitación de trabajos de bacheo, donde la Municipalidad debe tercerizar la tarea por no contar con personal para hacerlo”, detalló.

Asimismo, Ratner afirmó que, desde 1996, año en el que comenzaron a celebrarse paritarias con los municipales, el gremio nunca puso en jaque al Ejecutivo, mientras logró que “siempre se cumpla con cada aumento de sueldo prometido”, mas admitió la necesidad de rediscutir acuerdos y redefinir concepciones: “Los candidatos que no tienen propuestas, con los primeros que se la agarran son con los municipales. Piden achicar la planta, despedir gente o no tomar nuevos trabajadores. A mí como rosarino me gustaría que digan cómo van a hacer para arreglar las veredas o pavimentar las calles, entre otras cosas”, agregó.

