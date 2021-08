Boasso contra los precandidatos que no viven en la provincia: "No nos tomen para la joda"

El precandidato a senador nacional por “Primero Santa Fe”, Jorge Boasso, criticó a los postulantes de otras listas que llevan como candidatos a dirigentes que no viven en la provincia y pidió que "no nos tomen para la joda" a los santafesinos.

"A un cordobés ni se le ocurriría que uno que vive en Buenos Aires vaya a representarlo, los echarían a escobazos", aseguró el Boasso en una entrevista brindada a Telefe Rosario.

Además, afirmó que el frente "Primero Santa Fe", lleva a candidatos "santafesinos de verdad. Nos ven caminando por las calles de la provincia, algo que no sucede con Losada (Carolina), Granata (Amalia), Laspina (Luciano), Faurie (Jorge), porque ellos no viven acá, no hay que ser tan caradura".

"Tenemos radicales, peronistas, socialistas, desarrollistas, dirigentes gremiales, y trabajadores"

También, Boasso reconoció: "Somos un frente lindo de desencantados de todos los partidos políticos. Tenemos radicales, peronistas, socialistas, desarrollistas, dirigentes gremiales, y trabajadores. Además tenemos a un compañero como Luis Contigiani que como diputado nacional dio el ejemplo y murió con sus convicciones".