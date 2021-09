A partir de septiembre, aumenta la escala salarial del personal doméstico

A partir del miércoles 1 de septiembre comienza a regir la segunda actualización del 12% de la escala salarial del personal doméstico, lo que dejará un monto mínimo a cobrar de $ 28.457 mensuales para personal con retiro de tareas generales. El aumento había sido anunciado en junio por el Ministerio de Trabajo de la Nación y forma parte de la suba del 42% iniciado ese mes.

Los incrementos regirán para el personal de todas las categorías, es decir: supervisora, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas y personal para tareas generales.

Para la primera categoría el salario mínimo será de $ 34.910 (con retiro) y de $ 38.886 (sin retiro). La segunda categoría, en tanto, tendrá un salario mínimo de $ 32.433,5 (con retiro) y de $ 36.104 (sin retiro).

A la tercera categoría le corresponderá a partir de septiembre un sueldo mínimo de $ 31.644. En lo que respecta a la cuarta categoría, los valores mensuales serán de $ 31.644 (con retiro) y de $ 35.264 (sin retiro). Para la quinta categoría, el salario mínimo será de $ 28.457 (con retiro) y de $ 31.644 (sin retiro).

Diciembre a marzo

A partir del 1° de diciembre, cuando empiece a aplicarse la tercera cuota del aumento, de 5%, el sueldo mínimo para la primera categoría será de $ 36.306,5 (con retiro) y de $ 40.441,5 (sin retiro). Por hora, $ 291 y $ 318, respectivamente.

Para la segunda categoría la cifra mensual será de $ 32.433,5 (con retiro) y de $ 36.104 (sin retiro), mientras que por hora será de $ 264, y $ 290, respectivamente.

La tercera categoría tendrá como salario mínimo a partir de diciembre $ 31.644. La cuarta categoría, $ 31.644 (con retiro) y $ 35.264 (sin retiro). En tanto, la quinta categoría recibirá un salario mínimo de $ 28.457 (con retiro) y de $ 31.644 (sin retiro).

Cuando se empiece a aplicar la última cuota del aumento acordado, el 1° de marzo de 2022 (12%), el salario mínimo de la primera categoría pasará a ser de $ 39.658 (con retiro) y de $ 44.174,5 (sin retiro).

En la segunda categoría, el monto mensual será de $ 36.844,5 con retiro) y de $ 41.014 (sin retiro). La tercera categoría tendrá como salario mínimo a partir de marzo $ 35.947,5. La cuarta categoría quedará así: $ 35.947,5 (con retiro) y $ 40.060 (sin retiro). La quinta categoría tendrá como salario mínimo de referencia $ 32.327,5 (con retiro) y de $ 35.947,5 (sin retiro).