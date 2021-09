Aspirantes a ingresar al Servicio Penitenciario se manifestaron frente a Casa de Gobierno

Aspirantes a ingresar al Servicio Penitenciario de la provincia se manifestaron frente a Casa de Gobierno para solicitar la reanudación de uno de los procesos de ingreso a la dependencia del Ministerio de Seguridad, luego que fuera detenida ante la presentación de un recurso de amparo.

Un grupo de unas 20 personas se apostó esta mañana frente a gobernación a más de seis meses del concurso abierto para el ingreso a la órbita Penitenciaria, el cual quedó trunco a raíz de una presentación judicial que denunció irregularidades en el orden de mérito del escalafonamiento.

Luego de superar el examen psicológico, físico y médico, tres de los cinco pasos para el ingreso al Servicio, el proceso se detuvo luego que unas 300 personas presentaran un recurso de amparo ante supuestas irregularidades.

“Quienes no aprobaron pidieron que se suspendan los ingresos. No tenemos certezas de lo que exigen, pero acusan que hubo acomodados. Todos los que estamos acá rendimos las pruebas y las aprobamos, por eso estamos pidiendo que se reanude el concurso, ya que hace meses que no tenemos respuestas”, aseguró Antonella Rinaldi, aspirante al servicio penitenciario al móvil de Cadena OH!.

Tras entregar un petitorio, autoridades confirmaron que, el martes 14 a las 10 horas, recibirán a una delegación de los manifestantes para destrabar el conflicto.

El reclamo se produce a días que empleados del servicio penitenciario llevaran adelante una protesta en el playón de la Unidad Penitenciaria 11 de la localidad de Piñero para exigir mejoras en las condiciones laborales, especialmente vinculadas a la modalidad horaria de trabajo y al salario percibido.