El misterioso cambio del Kily González de Torrent por Martínez

El DT canalla mandó a la cancha al lateral derecho suplente y tuvo la mala fortuna de definir en contra el partido ante Boca. Pero es una modificación que el entrenador hace sistemáticamente sobre el final: ¿cuál es la razón?

Central dejó pasar ante Boca Juniors una buena posibilidad de seguir acercándose a los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones. La derrota sobre el final caló hondo en el ánimo del plantel, que venía entonado de dos victorias seguidas. Pero el mal paso de Fernando Torrent, que hizo un gol en contra, privó al Canalla de al menos sumar una unidad.

A propósito del lateral derecho que tuvo la mala fortuna de hacer ese autogol, su bajo nivel queda notoriamente expuesto al lado de las buenas performances que viene cumpliendo Damián Martínez. Pero sistemáticamente, partido tras partido, es un cambio que el técnico Cristian González hace sobre el final. ¿Por qué?

Repasando los últimos juegos: el Kily lo hizo ante Boca a los 85'; ante Central Córdoba a los 79'; contra Arsenal los 83' y contra Newell's a los 67'. En los dos cotejos anteriores, ante Independiente y Sarmiento fue titular. Esa modificación está "cantada" cada vez que juega Central.

Si bien el DT no lo explicó, la razón por la que Martínez sale siempre por Torrent sería física: el ex Unión no está al cien por cien físicamente para aguantar los 90 minutos. El tema es que Torrent entra mal: ante Boca tocó dos veces el balón, en uno le regaló una contra al rival y en el otro metió el gol en contra de su propia meta

El ex Arsenal empezó siendo titular para en el ciclo del Kily, pero se lesionó y después no pudo recuperar su mejor versión. Ahora el puesto es de Martínez. Y mirando para atrás, el que podría tener alguna posibilidad ahora es el juvenil Ulises Ciccioli.

También es cierto que a Central le llegan mucho por el sector de Lautaro Blanco en los segundos tiempos: de hecho, el centro viene desde esa banda, desprotegida por la vocación ofensiva de Luciano Ferreyra. Los xeneizes ya habían tenido varias ocasiones Boca por ese lateral, aunque el que se llevó todos los aplazos fue Torrent por el cierre de la desgracia.

