Santa Fe tiene el plantel femenino confirmado para el Campeonato Argentino de hockey

"En lo que ha sido la preparación hasta acá, me deja conforme que nosotros propusimos manejar los entrenamientos en alta velocidad, creo que en el aspecto de la intensidad las chicas están muy bien. Creo que el tiempo de falta de competencia, para el nivel del torneo que vamos a ir a jugar ahora se siente. Entonces creo que vamos a tener que tener una buena preparación" expresó el entrenador Nicolás Sequeira.

El DT del combinado santafesino sostuvo que "en el poco tiempo que queda vamos a tener que afinar la preparación, como para seguir la preparación lo más parecido a lo que será el torneo. Esto es con el objetivo de evolucionar y preparar el grupo para el año que viene que se va a jugar con todos los papeles, y habrá descensos, cosa que esta temporada no habrá".

"Estamos dando una lista de 20 jugadoras que son las que van a jugar el torneo, el domingo vamos a entrenar a las 11 de la mañana, y seguir entrenando, con la mayor cantidad de estímulos posibles, sin interferir en el formato de trabajo de los clubes. Por ejemplo, Banco tiene ahora un torneo la semana que viene, entonces la idea es que las chicas no lleguen cargadas, ni mucho menos".

En el mismo sentido, Nico señaló que "a nosotros nos sirve que las chicas vayan a jugar ese torneo, más allá de lo que pase con Banco, y mantener comunicación con los clubes para tratar de no molestar, para tratar de sumar, y meter la mayor cantidad de estímulos que podamos. Lo del partido con Entre Ríos, no sé si es un llamado de atención, , creo que no es un choque con la realidad, eso es por ahí lo que me deja tranquilo, no tuvimos un buen día el lunes pasado, a lo mejor ellas estuvieron mejor que nosotros. Si tengo en claro las cosas que nosotros tenemos que trabajar".

El plantel definitivo que disputará la gran cita mayor quedó definido y estará integrado por: Celina Basilio (Banco), Georgina Bernia (Banco), Lara Bracamonte (El Quillá), Rocío Caldíz (Banco), Rocío Carlen (La Salle), Magdalena Chemes (CRAI), Brisa Marinelli (Banco), Jazmín Neville (El Quillá), Josefina Orellano (SFRC), Cecilia Pastor (La Salle), Candela Petruzzo (Banco), Valentina Pietroni (Banco Provincia Bs As), Luciana Pimpinella (La Salle), Camila Riedel (Alma Juniors), Martina Spuler (SFRC), Celina Traverso (SFRC), Florencia Tolosa (Universitario), María Gracia Villar (River Plate de Buenos Aires), María Florencia Villar (CRAI) y María Sol Villar (River Plate de Buenos Aires).