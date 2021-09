Ignacio Astore asumió como nuevo presidente de Newell's

Newell's tiene nuevo presidente ya que este lunes Ignacio Astore tomó el mando de la institución. Después de la aplastante victoria conseguida en las urnas este domingo, el médico traumatólogo concurrió al Coloso para hacerse cargo de la conducción del club e iniciar un nuevo ciclo. En el lugar lo estaba esperando el presidente saliente, Eduardo Bermúdez, más allá de que en la realidad hace tiempo estaba alejado y solo ostentaba el cargo ya que era Cristian D'Amico quien había tomado las riendas de la entidad. "Nunca imaginamos que íbamos a tener un resultado electoral tan abultado. Ahora hay que empezar a trabajar y hoy vamos a estar en Buenos Aires acompañando al plantel", fueron las primeras palabras del flamante presidente.

Pasados algunos minutos de las 9, Astore firmó el libro de actas de toma de mando de Newell's, en un acto protocolar. "Son cuatro años de gestión y habrá de nuevo elecciones para que se madure en la democracia", expresó y agradeció la presencia de Bermúdez en la entrega del mando.

"Estoy contento porque prometí limpieza en las elecciones y salió todo bien", declaró el ahora ex presidente leproso en Canal 3 de manera escueta y en una aparición pública después de mucho tiempo.

"La continuidad de Fernando Gamboa y el respaldo a los jugadores se seguirá dando", adelantó el nuevo presidente. También ratificó algo que prometió durante la campaña, la realización de una auditoría contable que estará a cargo de Andrés Vitta.

Este es un tema que preocupa a la nueva dirigencia. Es por eso que Astore indicó que "el problema de Newell's es dirigencial, administrativo. No digo que no lo hayan tenido los anteriores, pero cuando la entidad está ordenada y los jugadores se dan cuenta de eso el fútbol se encamina. Lo he vivido cuando fue médico en su momento".

Nacho habló con los medios y luego se retiró del Parque con el fin de viajar a Buenos Aires y acompañar al equipo en la presentación de este tarde ante Lanús.

Con info de La Capital