Los nuevos emojis inclusivos: "hombre embarazado" y "persona embarazada"

La imagen de un varón embarazado y de una persona embarazada sin marca de género se sumará a los emojis disponibles para interactuar en diferentes redes sociales, como parte de una tanda de 37 nuevos íconos aprobados la semana pasada por el consorcio Unicode.

Se trata de los emojis "Persona embarazada" y "Hombre embarazado" -ambos en cinco versiones de color de piel- cuya creación es "parte del esfuerzo continuo de Unicode para hacer que las opciones de género sean consistentes e inclusivas para todos los emojis", evaluó el sitio web de referencia para los emojis, Emojipedia.

"Las nuevas opciones de embarazo pueden ser utilizadas para representación de hombres trans, personas no binarias o mujeres con cabello corto, aunque, por supuesto, el uso de estos emojis no se limita a estos grupos", explicó la lexicógrafa senior de emoji de Emojipedia y autora del libro para niños The Dictionary of Difficult Words, Jane Solomon.

Leer también: Los Grammy apuntan a ser más inclusivos

La novedad forma parte del paquete 14.0, que también incorpora algunos gestos muy populares, como:

dos manos formando un corazón,

un dedo índice señalando en primer plano al interlocutor,

una boca entreabierta con el labio inferior mordido

y siete nuevos emoticones: cara de estornudo, tapándose los ojos pero mirando entre dos dedos, que se derrite, que hace la venia militar, conteniendo las lágrimas, entre otros.

Además, la nueva nómina incluye por primera vez apretones de mano mixtos, es decir, entre personas con distintos colores de piel en un total de 25 combinaciones

Leer también: ¿Cuál es el emoji secreto de WhatsApp y cómo activarlo?

Otros nuevos emojis son:

los de un troll,

una bola de boliche,

un nido con dos huevos,

un nido vacío,

una planta de coral transpirada por el cambio climático,

una credencial,

una pila, entre otros.

La plataforma explicó que "el lanzamiento de Unicode 14.0 no significa que los usuarios puedan acceder o usar inmediatamente cualquier emoji nuevo de esta lista", dado que esto depende de cuándo proveedores como Apple, Google o Samsung los incorporen en su software.

Leer también: Por fin, Apple lanzó el iPhone 13

Esto ocurriría a fines de este año "como temprano" mientras que "la mayoría de las actualizaciones se llevarán a cabo en la primera mitad de 2022".

Fuente: Ambito