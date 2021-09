Proponen otorgarle un reconocimiento a L-Gante en Rosario

Una concejala de Rosario propuso declarar al cantante Elian Angel Valenzuela, conocido popularmente con el nombre L-Gante, como "visitante distinguido" de la ciudad, ya que dentro de algunos día ofrecerá un concierto allí.

"Nos pareció que está bueno distinguirlo, es un ícono y referencia para los barrios populares y que él pueda conocer lo que hacemos acá nos parece importante", manifestó la edila Caren Tepp.

Y respecto a alguna críticas que recibió el proyecto, admitió: "La distinción se va presentando de acuerdo a las visitas que lleguen a la ciudad, y cuando fue con Nicki Nicole no dijeron nada. Creo que tiene que ver con el origen, somos un país con el 40 por ciento de pobreza y lo que pasa con las costumbres de esos lugares, los jóvenes lo expresan con el rap y hip hop. A los sectores que tienen otra condición social los invito a que bajen un poco los prejuicios", manifestó.

Frenó un show en Uruguay por una pelea

El cantante de la "Cumbia 420" brindó un show en Montevideo, Uruguay, y de manera inesperada tuvo que frenar el concierto cuando se dio cuenta de que un grupo de fanáticos había iniciado una discusión a las piñas.

“Pará, pará todo. Me vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan y yo lo valoro, porque no hay diferencias”, dijo en un comienzo y luego agregó: "Las diferencias las hacen los giles. La diferencia es para los giles y yo también me paro de manos, y yo soy de Boca, amigo. No soy de Peñarol ni de Nacional".