Central apoya el pedido de aumentar el aforo en las canchas al 70%

Los dirigentes del fútbol argentino saben que las restricciones por la pandemia han sido flexibilizadas por el gobierno nacional, que autorizó hasta ahora un aforo del 50% para el regreso de los hinchas. Y en conjunto, encabezados por River Plate, reclamarán avanzar hacia un esquema de aforo completo.

Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central, dijo en Zapping Sport que apoyan esa postura: "Lo que se pidió es lo lógico, sobre todo por la problemática que tienen los clubes más convocantes, como es Central o River, que inició la solicitud".

"Estamos viviendo otra realidad sanitaria: desde el 1 de octubre el uso de barbijo no es obligatorio al aire libre, la Copa Davis se jugó con el 70% de aforo. Y entendemos que esa posibilidad deberíamos tenerla los clubes del fútbol argentino", añadió.

Carloni dijo que han pedido subirlo al 70%: "Se ha solicitado y esperamos la resolución. Tenemos el 50% pero lo ideal y lo que pedimos es el 70%. Nos vendría bárbaro para que la mayor parte de los socios puedan entrar a ver a nuestro equipo. Es muy deprimente ver los estadios sin público".

Sobre la manera en que el club asignará los lugares del estadio, dijo: "Aún no se han definido cuestiones más profundas porque no sabemos lo del aforo: si aumenta o no. Sí que tendrán prioridad los abonados, que han pagado su lugar, y los socios que han hecho un gran esfuerzo. Pero debemos esperar las definiciones que puedan venir".

Con info de Rosario3